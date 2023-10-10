iOS 17'yle Gelen Yeni Özellik, Kaybolan Apple Watch'ınızı Bulabilmenizi Sağlayacak!

Apple Watch'ınızı kaybettiğinizde evin altını üstünü getirmenize artık gerek yok. Bundan sonra iPhone'unuz Apple Watch'ınızı bulmanıza yardımcı olacak.

Ping My Watch özelliği, iOS 17 sayesinde kaybolan akıllı saatinizi bulmanıza yardımcı olacak. Özellik temelde bu zamana kadar iPhone'unuzu bulmak için Apple Watch'ınızı kullandığınız teknikle aynı çalışıyor.

iOS 17'de artık yeni bir Kontrol Merkezi kutucuğu var. Bu kısım varsayılan olarak kapalı geldiğinden, eğer ileride Apple Watch'ınızı bulmanız gerekiyorsa açık tutmanızda fayda var.

iPhone'um Sayesinde Apple Watch'ımı Nasıl Bulabilirim?

Önce Ayarlar'ı açınp ardından Denetim Merkezi'ne dokunun, ardından aşağı kaydırın ve Ping My Watch'un yanındaki "+" düğmesine dokunun. Kontrol Merkezi'ni açmak için sağ üst köşeden aşağı kaydırın. Buradaki Ping My Watch seçeneğine dokunun.

Ping My Watch özelliğinin çalışması için hem telefonunuzun hem de saatinizin Bluetooth menzilinde olduğundan ve birbirleriyle eşleştirildiğinden emin olmanız gerekiyor.

Bu özellik, Apple Watch'ınız bileğinizde takılı da olsa veya şarjda da olsa çalışıyor.