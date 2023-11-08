iOS 17.1.1 ve watchOS 10.1.1 Güncellemeleri Yayınlandı: Apple Watch'lardaki Pil Sorunu Düzelecek mi?

Apple'ın iPhone'lar için iOS 17.2 yerine iOS 17.1.1 güncellemesini yayınlaması bekleniyordu. Aradan çok zaman geçmeden iOS 17.1.1 ve watchOS 10.1.1 güncellemeleri yayınlandı. Peki yeni sürümler ile birlikte hangi hatalar düzelecek?

Apple Watch'lardaki Aşırı Pil Tüketimi Düzelecek!

iOS 17.1.1 sürümünün Wİ-Fi bağlantı sorunu ve iPhone’ların gece otomatik olarak kapanma sorununu çözmesi bekleniyordu. Açıklamalara göre yeni sürüm iPhone 15 ve BMW araç sahiplerinin uzun zamandır yaşadığı kablosuz şarj sorununu çözmüş olacak.

watchOS 10.1.1 güncellemesi ise Apple Watch'lardaki aşırı pil tüketme sorununu gidermiş olacak. Apple, yeni güncellemedeki hata düzeltmeleriyle ilgili açıklamasında iki noktaya değindi.

Bunlar, 'nadir durumlarda, belirli arabalarda kablosuz şarj edildikten sonra iPhone 15 modellerinde Apple Pay ve diğer NFC özelliklerinin kullanılamaması ve hava durumu kilitli ekran araç takımında kar yağışının doğru şekilde gösterilememesi' oldu.

iOS 17.1.1’in ardından aralık ayında iOS 17.2 güncellemesinin yayınlanması bekleniyor. iOS 17.2 güncellemesinde ise Journal uygulaması, Apple Müzik kullanıcılarının ortak çalma listesi oluşturması, iPhone 15 Pro Eylem düğmesine Çeviri seçeneği, iMessage için yeni güvenlik seçeneği İletişim Anahtarı Doğrulaması gibi özellikleri barındırması bekleniyor.

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