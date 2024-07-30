iOS 18.1 Beta Çıktı: Apple Intelligence Kullanıma Sunuldu!

Mac, iPad ve iPhone için yapay zeka tabanlı birçok yeni özellik sunan Apple Intelligence teknolojisinin hali hazırda test edilmekte olan iOS 18 ile değil, iOS 18.1 sürümü ile sunulacağını sizlere duyurmuştuk. Beklediğimiz gibi oldu ve iOS 18.1 Beta sürümünün yayınlanması ile bu özellik geliştirilere açıldı.

Tabii bu durumda yine daha önce söylediğimiz gibi iPhone 16 modelleri kutudan çıktığında Apple Intelligence desteğine sahip olmayacak gibi görünüyor. iPhone 16'lar iOS 18'in final sürümü ile geleceği için telefonu alanların iOS 18.1 güncellemesini yüklemesi gerekecek gibi görünüyor.

iOS 18 Yayınlanmadan iOS 18.1 Beta Çıktı!

Ekim ayında yayınlanmasını beklediğimiz iOS 18.1 tüm Apple Intelligence özelliklerine ev sahipliği yapmıyor. Haziran ayındaki WWDC 24'te duyurulan bu yeni Apple Intelligence özelliklerinin tamamının kullanıma sunulması 2025 yılının ortalarını bulacak.

Tabii bu özellikten yararlanmak için iOS 18.1 Beta yüklemek tek başına yeterli değil. İlk etapta sadece ABD'de kullanıma sunulacağı için telefonunuzun bölge ayarının ABD dilinin ise İngilizce olması gerekiyor. Bunlarda yeterli değil, sadece iPhone 15 Pro veya Pro Max desteği bulunuyor.

Apple Intelligence Nasıl Aktif Ediliyor?

iOS 18.1 Beta yükledikten sonra Settings-> Apple Intelligence & Siri yolunu takip ederek bekleme listesine katılmanız gerekiyor. Şu anda birkaç dakika içerisinde onay veriliyor. Apple Intelligence aktif hale geldiğinde kullanıma başlamadan önce yapay zeka modelleri telefonununa indiriliyor.

Bu modeller şu anda yaklaşık 3 GB yer kaplıyor fakat yukarıda belirttiğimiz üzere halen birçok özellik eksik. Apple bu güncellemeyle birlikte iPadOS 18.1 Beta ve macOS Sequoia 15.1 Beta sürümlerini de yayınladı.

Yani bu özelliği çok merak ediyorsanız fakat test edecek bir iPhone 15 Pro'nuz yoksa: M1 ve daha yeni bir işlemciye sahip iPad ve Mac modellerinde de kullanabiliyorsunuz.