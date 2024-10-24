iOS 18.2 Beta Çıktı: iPhone'a Yeni Özellikler Geldi!

Apple Intelligence'ın kullanıma sunulacağı iOS 18.1 henüz yayınlanmamış olmasına rağmen iOS 18.2'in ilk beta sürümü geliştiricilere sunuldu. Hali hazırda beta sürümü kullanıyor olmanıza rağmen iPhone'unuzda bu güncellemeyi göremiyor olabilirsiniz çünkü yalnızca Apple Intelligence'ı destekleyen modellere geldi. Tabii ilerleyen dönemde iOS 18'i destekleyen tüm iPhone'lar bu güncellemeye kavuşacak.

iPhone'da Varsayılan Uygulamaları Silmek Artık Mümkün!

iOS 18.2 ile Avrupa Birliği'ndeki kullanıcılar artık ‌App Store‌, Safari, Mesajlar, Kamera ve Fotoğraflar gibi varsayılan uygulamaları silebilecek. Yeni eklenen "Varsayılan Uygulamalar" bölümünden e-posta, tarayıcı ve şifre yönetimi gibi konularda hangi uygulamayı varsayılan olarak kullanmak istediğimizi ayarlayabileceğiz.

Ses yüksekliğini sınırlama imkanı da iOS 18.2 ile kullanıcılara sunuluyor. Müzik, film ve diğer medya içeriklerinin sesini artık yüzde 20 ile 90 arasında limitleyebiliyoruz. Arama, mesaj ve bildirim sesleri bundan etkilenmiyor.

Mail uygulamasına önemli e-postaları, fırsatları, haber bültenlerini ve benzeri e-postaları ayırmak için kategoriler eklenirken, tek bir kişiden veya kaynaktan gelen e-postalar artık kolayca bir araya getirilebiliyor.

Sesli Notlar, Apple Arcade, Safari ve Podcast gibi birçok farklı uygulamaya iOS 18.2 ile yeni özellikler eklendi.

iOS 18.2: Apple Intelligence

iOS 18.2 ile Siri heyecanla beklenen ChatGPT desteğine kavuşuyor. Bunun için herhangi bir ChatGPT hesabı açmanız gerekmiyor. Siri isteğe bağlı bir şekilde tüm sorularınızı ChatGPT'ye yöneltebiliyor ve Her Zaman Sor seçeneğini kapatarak söylediğiniz her şeyin doğrudan ChatGPT'ye aktarılmasını da sağlayabiliyorsunuz.

Yani artık iPhone'unuzun ekranında bir şeye bakarken "Bu fotoğrafta ne var?" diye sorabileceksiniz.

iOS 18.2'de Image Playground ve Genmoji dahil olmak üzere bir sürü yeni Apple Intelligence özelliği bulunuyor. iPhone 16 lansmanında üzerinde durulan "Görsel Zeka" özelliği de bunlardan birisi. Tabii bunların tamamının kullanıcılara sunulması uzun zaman alacak. Türkçe desteğine ne zaman kavuşacağı bile bilinmezliğini koruyor.