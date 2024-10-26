Apple, iOS 18.2'nin lk beta sürümünü geçtiğmiz günlerde geliştiriciler için kullanıma sundu. Şimdilik sadece iPhone 15 Pro, 15 Pro Max ve iPhone 16 gibi Apple Intelligence'ı destekleyen modeller için kullanıma sunulan güncelleme, pek çok yeni özelliği de beraberinde getirdi. Peki iOS 18.2 ile gelen yenilikleri neler?

iOS 18.2 ile iPhone'lara Gelecek 5 Yeni Özellik

iOS 18.2, iPhone kullanıcılarına telefonları üzerinde çok daha fazla hakimiyet veriyor. Özellikle Avrupa Birliği'nde yaşayan kullanıcılar artık kamera, fotoğraflar ve hatta App Store'u bile silebiliyor. Aynı zamanda geçmiş lansmanlarda vadedilen Apple Intelligence özelliklerinin bir kısmı da iPhone kullanıcılarına sunuluyor. İşte iOS 18.2 ile iPhone'lara gelecek 5 yeni özellik:

App Store, Safari, Mesajlar Gibi Uygulamalar Artık Silinebilecek

iOS 18.2 ile gelen en önemli özelliklerden bir tanesi de artık dahili Apple uygulamalarını silebilecek olmanız. Yeni güncellemeyi yapan ve Avrupa Birliği'nde yaşayan kullanıcılar, App Store, tarayıcı, mesajlar uygulaması, dahili kamera uygulaması ve galeri uygulaması gibi uygulamaları silebilecek. Bunlar yerine ise üçüncü parti uygulama ve uygulama mağazalarını tercih edebilecek.

iPhone'lara Gelecek 5 Yeni Özellik 👇



1 - ) iOS 18.2 ile Avrupa Birliği bölgesindeki kullanıcılar artık App Store, Safari, Mesajlar, Kamera ve Fotoğraflar gibi uygulamaları silebilecek. pic.twitter.com/dv6slFkWUz — Mehmet Ali Ertunç (@mehmetaliertunc) October 24, 2024

Varsayılan Uygulamalar Değiştirilebilecek

iOS 18.2 telefonunuzu özelleştirme konusunda uygulama silmeyle sınırlı kalmıyor. yeni gelen "Varsayılan Uygulamalar" ayarı ile e-postadan tarayıcıya ve hatta aramaya kadar birçok işlem için farklı bir uygulama terch edebileceksiniz. Bu da özellikle arayüz, sunduğu özellikler ve seçenekler için farklı uygulamaları tercih eden kişilerin işini kolaylaştıracak.

iPhone'lara Yapay Zeka Sonunda Geldi

iOS 18'in en dikkat çeken noktalarından biri sunacağı yapay zeka özellikleri olmuştu. Ancak bir türlü bu özellikler kullanıma sunulmamıştı. iOS 18.2 beta güncellemesi ile merakla beklenen Apple Intelligence özelliklerinden bazıları kullanıma sunuldu. Playground, Genmoji ve Siri ChatGPT gibi özellikler yeni sürümü deneyenlerin beğenisini kazandı.

Uyku Apnesi ve çok daha fazla Özellik Kullanıma Sunuldu

iOS 18.2 ile birlikte uyku apnesi takibi özellği de daha fazla bölgede kullanıma sunuldu. Bu bölgeler arasında ise Türkiye de var. Ayrıca Apple Arcade, Mail ve Sesli Notlar gibi birçok uygulamaya yeni özellikler eklendi.

iPhone Ses Seviyesi Artık Kontrol Altında

Yeni güncellemeyle birlikte iPhone'unuzun ses maksimum sesini artık yüzde 20 ile 90 arasında limitleyebiliyorsunuz. Videolardan YouTube'a tüm uygulamaları kapsayacak ancak ses limiti, zil seslerini ve alarmları etkilemiyor.

iOS 18, tüm bu özellikleri ve çok daha fazlasını kullanıcılarına sunuyor. Ancak, yukarıda da bahsettiğimiz üzere şu an sadece iPhone 15 Pro ve üzeri telefonlar için kullanııma sunuldu. Ancak çok yakın zamanda bu özelliklerin büyük bir kısmı diğer kullanıcılara da sunulacak. Sadece yapay zeka özellikleri en yeni modellere özel kalacak.