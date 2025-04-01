iOS 18.4 Çıktı: iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler!

Apple bir süredir test etmekte olduğu iOS 18.4 güncellemesini nihayet tüm kullanıcılara sundu. Birden fazla yeniliğe ev sahipliği yapan güncelleme Apple Intelligence yenilikleri ile ön plana çıkıyor.

iOS 18.4 Güncellemesi Neler Sunuyor?

Apple Intelligence, iOS 18.4 ile birlikte Avrupa Birliği ve Hindistan gibi bölgelerdeki kullanıcılara ulaştı. Bunun yanı sıra Fransızca, Almanca, İtalyanca, Portekizce, İspanyolca, Japonca, Korece, Basitleştirilmiş Çince ve yerelleştirilmiş İngilizce (Hindistan ve Singapur) dahil olmak üzere birden fazla dil desteklenmeye başlandı.

Bu güncellemenin en önemli yeniliklerinden Öncelikli Bildirimler sayesinde artık sizin için önemli bildirimler ön planda tutulacak. Kilit ekranında özel bir bölümde gösterilecek. Apple Intelligence kapsamında sunulan bu özellik varsayılan olarak devre dışı geliyor. Ayarlar > Bildirimler menüsü altından aktif hale getirebiliyorsunuz.

iPhone 16 serisi ile kullanıma sunulan Visual Intelligence yani görsel zeka artık iPhone 15 Pro ve ‌iPhone 15‌ Pro Max ile kullanılabiliyor. ‌iPhone 15‌ Pro ve Pro Max modellerinde Kamera Kontrol düğmesi bulunmadığı için ‌Kontrol Merkezi veya Eylem Düğmesi aracılığıyla etkinleştirilebiliyor.

Göz altı torbaları, parmak izi, yapraksız ağaç, kök sebze, kürek ve sıçrama gibi yeni emojileri kullanıcılarla buluşturan iOS 18.4 güncellemesiyle Kontrol Merkezi'ne ortam müziği seçeneği eklendi. Bu seçenek ile Uyku, Rahatlama, Üretkenlik ve Refah olmak üzere dört farklı kategori sunuluyor.

Her kategori ayrı ayrı eklenebiliyor ve birine dokunduğunuzda o kategoriden bir ses / müzik çalıyor. Daha birçok farklı yeniliğe ev sahipliği yapan iOS 18.4 güncellemesini yüklediniz mi? Yorumlarda buluşalım.