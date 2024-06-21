iOS 18 Sevindirici Bir AirPods Özelliği Sunuyor!

iPhone kullanıcıları gürültü engelleme özelliğine sahip olan ve aynı zamanda iPad'den Mac'e kadar diğer ürünler arasında sorunsuz şekilde geçiş yapabilen bir kulaklık almak istediklerinde ilk akla gelen seçenek AirPods Pro 2 oluyor. Tabii bu kulaklığı aldığınızda gürültü engellemeyi açıp kapatmak konusunda özgürsünüz.

AirPods Pro 2 kullanıcıları gürültü engellemenin yanı sıra şeffaf ve uyarlanabilir modlar arasında geçiş yapabiliyor. Uyarlanabilir ses modunu aktif ettiğinizde çevrenizdeki insanların seslerini duymaya devam ediyorsunuz fakat yüksek sesler filtreleniyor.

AirPods Pro 2 Artık Gürültüyü Kişiselleştirme İmkanı Sunuyor

iOS 18 ile birlikte uyarlanabilir modu özelleştirme kararı alan Apple artık duymak istenilen gürültü seviyesini ayarlama seçeneği sunuyor. Bu kapsamda hem AirPods hem de iPhone'unda en yeni beta sürümünü kullananlar AirPods ayarlarında yeni bir seçenek görüyor.

Uyarlanabilir modu kullanırken açılan "Uyarlanabilir sesi özelleştir" bölümünde sola veya sağa kaydırarak özelleştirme yapabiliyorsunuz. Sola kaydırdığınızda gürültü filtreleme oranı artarken, sağa doğru kaydırdığınızda filtre azalıyor ve çevredeki sesleri daha fazla duymaya başlıyorsunuz.

Tabii bizim tavsiyemiz her zaman olduğu gibi beta güncellemesini yüklememeniz, iOS 18'in ve AirPods 2'nin yeni firmware güncellemesinin herkese sunulmasını beklemeniz yönünde. iPhone'da beta sürümden kararlı sürüme dönmek kolay olsa da, AirPods'un yazılımını isteğinize göre güncelleyemiyorsunuz.

Bu yeni özellik iOS 18'in yanı sıra iPadOS 18 ve macOS Sequoia tarafından da destekleniyor.