iOS 18 Şimdiye Kadarki En Büyük Güncelleme Olacak: Apple Neler Planlıyor?

Bloomberg'in Power On bülteninin bugünkü sayısında Mark Gurman, kullanıcıların iOS 18'in bir parçası olarak iPhone ana ekranında büyük değişikliklerle karşılaşacağını belirtti. Gurman detaylara pek girmese de Apple'ın iOS 18 ile birlikte ana ekranı "daha özelleştirilebilir" hâle getireceğini söylüyor.

Apple, iOS 18'in şimdiye kadarki en büyük iOS güncellemesi olmasını planlıyor. İşletim sistemine entegre edilecek yapay zekâ destekli özellikler ile yapay zekâ önemli bir odak noktası olacak.

Apple'ın esasında yapay zekâyı ürünlerine entegre etme konusunda geride kaldığını söylemek yalan olmaz. Diğer büyük rakipleri hâlihazırda somut bir şeyler sunabilmiş olsa da Apple bu konuda oldukça geri kaldı ve şirket bu nedenle iOS 18'e ve bu yıl piyasaya süreceği cihazlara ekstra çaba gösteriyor.

iOS 18 ile Ana Ekrana Büyük Değişiklikler Geliyor

Gurman, ana ekranda göreceğimiz değişikliklerin yanı sıra iOS 18'in "günlük hayatınızı yönetmenize yardımcı olacak" çok sayıda yapay zekâ özelliği içereceğini söylüyor.

Daha önceki raporlar Apple'ın Siri iyileştirmeleri, Apple Music için yapay zekâ tarafından oluşturulan çalma listeleri, iWork paketinde yapay zekâ ile belge oluşturma, Mesajlar'da daha akıllı yanıt önerileri ve daha fazlası üzerinde çalıştığını göstermişti.

iOS 18'in Haziran ayında WWDC'de diğer Apple işletim sistemleriyle birlikte duyurulması bekleniyor. Apple ilk geliştirici betalarını Haziran ayında, kararlı sürümü ise muhtemelen Eylül ayındaki yeni iPhone 16 serisinin lansmanıyla birlikte herkese açık şekilde kullanıma sunacak.

Peki sizin iOS 18'den beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.