iOS 18 Beta 3 Çıktı: İşte Yeni Özellikler

Apple, iPhone 16 serisini tanıttıktan sonra final sürümünü yayınlayacağı iOS 18'i geliştirmeye tüm hızıyla devam ediyor. iPhone'u Mac'e yansıtma özelliğinin aktif hale getirildiği ikinci beta sürümünün yayınlanmasından tam iki hafta sonra iOS 18 Beta 3 sürümü geliştiricilere sunuldu.

iOS 18 Beta 3 Güncellemesi Neler Sunuyor?

iOS 18 Beta 3 ana ekrandaki uygulama simgelerini otomatik olarak karanlık moda dönüştüren yeni bir özellik ile geliyor. Varsayılan duvar kağıdı da gün boyunca renk değiştiren "dinamik" seçeneği ile güncellendi.

iOS 18 ile yenilediği el fenerini arayüzünü Beta 3 ile daha iyi hale getiren Apple, Dynamic Island üzerinden hem daha iyi bir kontrol imkanı hem de dikkat çekici bir tasarım sunuyor.

iOS 18 ile Fotoğraflar uygulamasında "Seç" butonunu görmek için yukarı kaydırmak gerekiyordu. Birçok kişi bunu öğrenmek için forumlarda aramalar yaptı. Seç butonu her zaman görünür hale getirildi.

Emoji klavyesinde simgeler büyütülerek kullanım kolaylaştırılırken, çıkartmalara da doğrudan erişim imkanı sunuluyor. Odak modu aktif haldeyken bir mesaj aldığınızda bildirimde artık kişi adı gösterilmezken, Apple Haritalar uygulamasının karanlık modda kullanılan simgesi iOS 18 Beta 3 ile birlikte yeniden tasarlandı.