iOS 18 ile Yeni Özellik Geldi: YouTuber Olmak Kolaylaştı!

iPhone 16 modellerini tanıtan Apple etkinlik sonrası iOS 18 RC sürümünü yayınladı. Geliştiricilere sunulan ve açılımı Release Candidate olan bu sürüm, genellikle final sürümü ile birebir aynı oluyor. Final sürümü 16 Eylül'de tanıtılacak. Yani Apple'ın bu son haftada yapacağı şey tespit ettiği son hataları gidermek olacak.

iOS 18 ile iPhone'lara Video Kaydı Durdurma Özelliği Geldi!

iPhone 16 serisine eklediği kamera kontrol butonu ile kullanıcılara yeni bir çekim deneyimi sunmayı hedefleyen Apple diğer iPhone modellerini de unutmadı. iOS 18 RC sürümü ile video kaydı duraklatma özelliği kullanıcılara sunuldu. Yani iOS 18'e güncellenecek olan tüm iPhone'lar bu özellikten yararlanabilecek.

Video kaydı başlattığınızda ortaya çıkan duraklatma düğmesine dokunarak kaydı durdurabiliyor ve bir süre sonra kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Bu YouTuber olmak isteyen daha doğrusu sosyal medyaya içerik üreten kişilerin işini oldukça kolaylaştırıyor.

Günümüzde YouTube denildiğinde video düzenleme programları akıllara geliyor olsa da, herhangi bir düzenleme yapmadan doğrudan çektiği videoyu YouTube'a yükleyen ve milyonlarca izlenme elde etmeyi başaran büyük bir kitle bulunuyor.

Bu insanlar artık video kaydını durdurup devam ettirebilecekleri için sanki video düzenlemiş gibi bir sahneden diğerine geçebilecek. iOS 18 final sürümü yayınlandığında tüm kullanıcılar bu özelliğe kavuşacak.