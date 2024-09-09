iPhone 16 Serisinin Türkiye Fiyatları Belli Oldu!
iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro ve 16 Pro Max Türkiye fiyatları ne kadar? İşte Apple'ın yeni akıllı telefonlarının ülkemizde satışa sunulduğu fiyatlar!
Apple bugün (9 Eylül 2024) düzenlediği etkinlikte aylardır merakla beklenen iPhone 16 serisini tanıttı. Yıllardır devam eden geleneği bozmayan Apple dört farklı iPhone modeli ile karşımıza çıktı. Etkinlikten hemen sonra iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro ve 16 Pro Max Türkiye fiyatları da açıklandı.
Şu ana kadarki en gelişmiş iPhone yani iPhone 16 Pro Max tahmin edebileceğiniz üzere en pahalı model oldu. "Bir iPhone olmuş ..... TL" cümlesindeki boşlukları bu yıl 1 TB depolamaya sahip olan iPhone 16 Pro Max modeli 119 bin 999 TL ile doldurdu.
iPhone 16 Fiyatı Ne Kadar? İşte Türkiye Fiyatları
- iPhone 16 (128GB) – 64.999 TL
- iPhone 16 (256GB) – 69.999 TL
- iPhone 16 (512GB) – 79.999 TL
- iPhone 16 Plus (128GB) – 73.999 TL
- iPhone 16 Plus (256GB) – 78.999 TL
- iPhone 16 Plus (512GB) – 88.999 TL
- iPhone 16 Pro (128GB) – 82.999 TL
- iPhone 16 Pro (256GB) – 87.999 TL
- iPhone 16 Pro (512GB) – 97.999 TL
- iPhone 16 Pro (1TB) – 107.999 TL
- iPhone 16 Pro Max (256GB) – 99.999 TL
- iPhone 16 Pro Max (512GB) – 109.999 TL
- iPhone 16 Pro Max (1TB) – 119.999 TL
Aşağıda yer alan linklere tıklayarak iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro ve 16 Pro Max'in özellikleri ve tasarımı başta olmak üzere tüm detaylarına kolayca ulaşabilirsiniz.
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