iOS 18'in Kullanım Oranı Açıklandı: Son Yılların En Düşüğü!

Apple'ın ilk olarak geçtiğimiz yılın haziran ayında duyurduğu iOS 18, eylül ayında kararlı sürümün yayınlanması ile birlikte kullanıcıların beğenesine sunuldu. Özellikle Apple Intelligence isimli yapay zeka özellikleriyle ilk etapta büyük bir sükse yakalayan işletim sistemi, yol açtığı sorunlar ve telefonların performansına yönelik yarattığı soru işaretleri nedeniyle bekleneni veremedi.

Bu durumu kanıtlayan bir veri kısa bir süre önce Apple tarafından yayınlandı. iOS 18'in dünya genelindeki kullanım oranını ilk kez paylaşan şirket, pek çok kullanıcının yeni işletim sistemine henüz güvenemediğini adeta ortaya çıkardı.

iOS 18, Uyumlu Olduğu Tüm iPhone'ların Yalnızca Yüzde 68'inde Kullanılıyor

Apple tarafından paylaşılan verilere göre, eylül ayında kullanıcılara sunulan iOS 18, uyumlu olan tüm iPhone'ların yüzde 68'inde aktif olarak kullanılıyor. Son dört yılda piyasaya sürülen tüm iPhone modellerinde ise bu oran yalnızca yüzde 76'ya kadar yükselebiliyor.

Verilere göre an itibariyle tüm iPhone'ların yüzde 19'u hala iOS 17 ile çalışırken, geri kalanlar daha eski işletim sistemlerine ev sahipliği yapıyor. iOS 18'in kullanım oranının güncel olarak pek de istenen seviyede olmadığını söyleyebiliriz. Zira, iOS 17 ve daha eski sürümler genellikle bu zamanlarda yüzde 75 ila 80'lik bir kullanım oranına sahip oluyordu.

Pek çok kişiye göre bu durumun oluşmasındaki ana sebeplerden biri iOS 18'in telefonlarda yol açtığı sorun ve teknik arızalar. Bununla birlikte işletim sisteminin en büyük yeniliği olarak tanıtılan Apple Intelligence'ın yalnızca iPhone 15 Pro modelleri ve iPhone 16 serisi tarafından kullanılabiliyor olması da iOS 18'in yüklenme yüzdesini aşağıya çeken bir diğer faktör olarak öne çıkıyor.

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