iOS 18 ile Gelecek Yapay Zeka Özellikleri iPhone'ları Başka Bir Boyuta Taşıyabilir!

Apple'ın bir süredir yapay zeka üzerine yoğunlaştığını ve bu tarafa yatırım yaptığını biliyoruz. Hatta bu süreçte ana rakiplerinden biri olan Google ile de bir takım iş birlikleri yapması da oldukça konuşuldu.

iOS 18 ile birlikte gelmesi planlanan yapay zeka özelliklerinin Haziran ayında gerçekleşecek olan etkinlikle geleceği bildiklerimiz arasında yer alıyor. Mark Gurman, son paylaştığı yazıda bu konudaki yeni düşüncelerini paylaştı.

Apple'ın Yapay Zekası Beklentilerin Üzerinde Olabilir

iPhone'un yapay zeka özelliklerinin tamamen Apple'ın imzasını taşıyacağını düşünen Gurman, aynı zamanda geniş bir dil modeli tarafından da desteklenebileceğini söylüyor. Böylece hem güvenlik hem de hız konusunda beklentilerin de üzerine çıkması bekleniyor.

Mark Gurman, iOS 18 ile iPhone'lara gelecek olan yapay zekanın LLM'ler tarafından destekleneceğini söylüyor. Her ne kadar günümüzdeki en zirvede olan yapay zeka sohbet robotları kadar iddialı bir alt yapıya sahip olamayacak gibi düşünülse de Apple, yetenek konusunda önde bir çalışma yapmak istiyor.

Mesajlara otomatik yanıt oluşturma veya Siri'nin daha gelişmiş bir performans gerçekleştirebilmesi mobil alanda yapay zekanın yeterli olabileceği noktalar olarak görülebilir. Hala Apple tarafından gizlilikle yürütülen bu çalışma ile ilgili tüm bilgiler 10 Haziran'daki etkinlikte netleşmiş olacak.