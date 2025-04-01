iOS 19 Güncellemesi Almayacak iPhone Modelleri Ortaya Çıktı!

iPhone'lara hem yeni bir görünüm hem de yeni özellikler kazandıracak iOS 19 güncellemesi yolda. Apple, merakla beklenen yeni arayüzünü 9 Haziran'daki WWDC'de duyuracak ve Eylül ayında iPhone 17 serisiyle birlikte neredeyse tüm kullanıcılarının beğenisine sunacak. Neredeyse diyoruz çünkü şirket bu sene üç modeli güncelleme programının dışında tutacak.

iOS 19 ile Güncelleme Desteğini Kaybedecek iPhone Modelleri Hangileri?

Apple, iOS 19 güncellemesiyle birlikte üç iPhone modeline güncelleme desteğini kesecek. Sızıntılara göre 2018 yılında piyasaya sürülen iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max, iOS 19’u alamayacak. Şirketin kendi geliştirdiği A12 Bionic işlemciden güç akan bu telefonlar, gündelik kullanım için hala yeterli olsalar da iOS'un en yeni özelliklerini alamayacak.

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

Türkiye'de ve dünyada satış rekorları kıran iPhone 11 ve sonrasında çıkan iPhone modelleri ise iOS 19 güncellemesi alacak. iPad cephesinde ise A10 Fusion çipli 7. nesil iPad, iPadOS 19 güncellemesi alamayacak.

Bildiğiniz üzere Apple, bir süredir iPhone kullanıcılarını tatmin etmekte sorun yaşıyor. Şirket son yıllarda arayüzde yeterli değişiklik yapmamakla ve yeni özellikleri iOS'a kazandırmamakla suçlanıyor. Özellikle Apple Intelligence hamlesinin de başarısız olmasının ardından bu baskıyı daha fazla hisseden Apple, iOS 19 ile kritik değişiklikler yapacak.

iOS 19 güncellemesi tasarım konusunda ciddi değişiklikler sunacak. Aynı zamanda daha çok özellik de bu güncellemeyle birlikte kullanıcıların beğenisine sunulacak. Örneğin Sağlık uygulaması yapay zeka desteğiyle adeta bir doktor gibi sağlığınıızı takip edecek.

Ancak bildiğimiz ve bilmediğimiz tüm bu özellikler eski iPhone'ların donanımlarının zorlanmasına neden olacak. Görünüşe göre iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max ise bunu kaldıramayacak kadar eskidi. Şirketin söz konusu modelleri kullanan kişilere tavsiyesi ise yeni bir iPhone almak olacak.