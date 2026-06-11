Apple CarPlay Yenileniyor: Video İzleme Özelliği Geliyor!

Apple geçtiğimiz gün düzenlediği Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC) 2026 etkinliğinde yeni iOS 27 işletim sistemini tanıttı. Şirket, iOS 27 ile birlikte Apple CarPlay'e gelecek yenilikleri de duyurdu. Şirket, geçtiğimiz günlerde Android Auto güncellemesi ile gelen video uygulamaları desteğini CarPlay'e de getiriyor. İşte güncellenen CarPlay'de sunulacak özellikler:

Yeni Apple CarPlay ile Sunulan Özellikler Neler?

Apple iOS 27 güncellemesinin tanıtımında CarPlay'de yer vereceği yeni özellikleri de paylaştı. Apple, yenilenen CarPlay'de video izleme özelliğinin yanı sıra gelişmiş Siri, tasarım güncellemeleri, daha hassas GPS bilgileri ve kablosuz CarPlay bağlantısının geliştirilmesi gibi birçok farklı yeniliği birlikte sunuyor.

Apple CarPlay ile Artık Video İzlenebilecek mi?

Apple, yeni güncelleme ile CarPlay'e birçok yeni özellik kazandırdı. Bunların arasında en çok dikkat çeken ise hiç kuşkusuz video izleme özelliği oldu. Apple, iOS 26 ile daha önce bu özelliği sunmuştu. Ancak video izleme sadece AirPlay ile sınırlıydı. Yeni güncelleme ile artık kullanıcılar destekleyen araçlarda bilig-eğlence sistemi ekranından daha rahat video izleyebilecek.

Yapılan güncelleme ile artık geliştiriciler CarPlay için özel video uygulamaları geliştirebilecekler. Böylece kullanıcılar doğrudan CarPlay üzerinden istedikleri videoyu izleyebilecekler. Kullanıcıların iPhone telefonlarında video izlerken AirPlay menüsünden araç ekranını seçmeleri yeterli olacak. Güvenlik nedeniyle video oynatma özelliği sadece araçlar park hâlindeyken kullanılabilecek.

Yapay Zeka Destekli Siri CarPlay'de Olacak mı?

Apple'ın iOS 27'de sesli asistanı Siri'ye yaptığı yapay zeka güncellemesi CarPlay için de geçerli olacak. CarPlay üzerinden kontrol edilebilecek olan güncel Siri; ChatGPT ve Google Gemini'ye benzer şekilde soruları yanıtlamada çok daha iyi bir hâle geliyor. Ayrıca Apple CarPlay üzerinden yapılan konuşmalar iPhone'lardaki Siri uygulamasına da senkronize edilecek. Uygulama içerisinde bu konuşmalar küçük bir araba simgesi ile belirtilecek.

Apple CarPlay Tasarımında Neler Değişti?

iOS 27 güncellemesi Apple CarPlay'e yeni duvar kağıtları ve çeşitli tasarım güncellemeleri getiriyor. Apple CarPlay, duvar kağıtlarını iOS 27 ve macOS Golden Gate'e sahip cihazlardan alıyor. Ayrıca iOS 27'de güncellenen uygulama simgeleri de yine CarPlay'e yansıyacak yenilikler arasında.

Bunların yanı sıra medya oynatma sırasında ekranın sağ üst köşesinde bir mini player belirecek. Bu sayede kullanıcılar müzik ya da videoyu ileri geri alabilecekler. Ayrıca kullanıcılar artık oynatma ekranında ses tarama (Audio Scrubbing) özelliğini de kullanabilecekler.

Yeni iOS 27 ve Apple CarPlay Ne Zaman Genel Kullanıma Açılacak?

Yeni CarPlay özelliklerini bugün kullanmak için iOS 27 geliştirici beta sürümüne sahip bir iPhone gerekiyor. Temmuz ayında ise iOS 27 genel beta sürümüne kavuşacak. Eylül ayına gelindiğinde ise tüm destekli cihazlarda iOS 27 kullanılabilir hâle gelecek. Yeni sürüm eylül ayında genel kullanıma açıldığında destekleyen cihaz ve araçlarla birlikte kullanıcılar yeni CarPlay özelliklerini deneyimleyebilecekler.

Editörün Yorumu:

iOS 27 sürümü ile gelen güncelleme Apple CarPlay'in bazı eksikliklerini de giderecek gibi görünüyor. Sistemin viddeo uygulama desteği kazanması özellikle Android Auto'nun da böyle bir adım atmasının ardından önemli bir gelişme olarak görülebilir. Ayrıca konuşma bağlamını koruyan yapay zeka destekli bir Siri, yolculuklar sırasında sürücüye çok daha iyi cevaplar verecektir.