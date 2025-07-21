Apple, iOS 27 ile iPhone'ları Baştan Aşağı Değiştirecek Ama 160 Bin TL Öderseniz

Apple, bir yandan iOS 26'nın herkese açık beta sürümü üzerinde çalışırken diğer yandan da iOS 27'yi geliştirmeye başladı. Üstelik Apple mühendislerinin işi hiç de kolay değil. Şirket, bugüne kadar geliştirilen en radikal iPhone modeli için iOS deneyimini yeniden tasarlamayı planlıyor.

Apple, iOS 27'yi Katlanabilir iPhone'lar için Tasarlayacak

Apple'ın uzun zamandır katlanabilir bir iPhone üzerinde çalıştığı biliniyor. Hatta şirke bu doğrultuda katlanabilir ekranlar konusunda en tecrübeli isim olan Samsung ile ortak çalışıyor. Ancak günümüzde iyi bir deneyim sunmak için donanım tek başına yeterli değil. Durumun farkında olan Apple ise yazılım için kolları sıvamış durumda.

Bloomberg, Ming-Chi Kuo ve Mark Gurman gibi kaynaklara göre Apple ilk katlanabilir telefonunu gelecek yıl piyasaya sürecek. Tam da bu nedenle iOS 27 sadece bugün bilip kullandığımız iPhone'lar için değil katlanabilir telefonlar için özel olarak geliştirilecek. Hatta iPhone 16 serisi kullanıcıları için pek bir yenilik olmayacağını varsaymak bile mümkün.

Onun yerine Apple katlanabilir iPhone'larda kusursuz bir deneyim sunmayı amaçlayacak. Bu doğrultuda sadece "iPhone Fold" modellerinde kullanılabilir pek çok özellik olacak. Bir uygulamanın büyük ekranda daha çok fonksiyon sunması, daha akıcı/kullanışlı arayüz ve farklı kullanım senaryolarına göre değişiklik şirketin odağında olacak.

Bugün bir katlanabilir telefonu laptop gibi masaya kyduğunuzda alt tarafın klavye görümü kazanması ya da videonun sadece tek bir tarafta oynatılması gibi deneyimler öncelikli oalcak. Tüm bu deneyimler katlanablir telefonları daha ilgi çekici kılarken satışları da etkiliyor.

İddialara göre iPhone Fold en az 2.000 dolar fiyatla satılacak ve bu da onu Apple'ın bugüne kadar piyasaya sürdüğü açık ara en pahalı iPhone modeli yapacak. Söz konusu özelliklerin olmaması katlanabilir iPhone'u Vision Pro gibi başarısız bir ürün yapabilir. Ancak ürünün ne kadar başarılı olacağı ancak çıktığı zaman belli olacak.