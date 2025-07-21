iPhone'ların Yeni İşletim Sistemi iOS 26 için Geri Sayım Başladı!

Apple, iOS 26'yı geçtiğimiz aylarda düzenlediği WWDC 25'te tanıttı. Hemen ardıdan ise geliştirici beta ile yeni işletim sisteminin test süreci başladı. iOS 26 bu şekilde iPhone kullanıcısı olan herkes tarafından indirilebilir hale gelse de test aşamasında olduğu için pek de kullanılabilir durumda değildi. Görünüşe göre aradan geçen zamanda bu durum değişti ve iOS 26 artık bir sonraki aşama için hazır.

iOS 26 Geliştirici Beta Sürecinden Genel Beta Sürecine Geçiyor

Apple, her yeni iOS sürümünde olduğu gibi iOS 26'yı da üç farklı sürece bölmüş durumda. Bunlardan ilki yukarıda da bahsettiğimiz Geliştirici Beta sürümü. Bu versiyon her ne kadar dileyen herkesin erişimine açık olsa da aslında sadece yeni iOS'u teknik nedenlerle deneyimlemek isteyen geliştiricileri hedef alıyor.

Oldukça sorunlu olduğu bilinen bu süreçte performans sorunları ise kaçınılmaz oluyor. Bu içeriğin yazarı olan ben dahil iOS 26 geliştirici beta sürümünü deneyen pek çok kişi ısınma, donma ve çeşitli performans sorunları nedeniyle zor anlar yaşadı. Sonrasında ise Genel Beta süreci devreye giriyor.

Burada da daha büyük bir çoğunluk tarafından test edilen işletim sistemi son halini aldıktan ve hatalar ayıklandıktan sonra güncelleme tüm kullanıcılara yayınlanıyor. Apple konusunda bir uzman olan gazeteci Mark Gurman'ın paylaşımlarına göre Apple artık ikinci aşama için hazır.

Gurman'a göre , iOS 26'nın herkese açık beta sürümü bu hafta içinde kullanıma sunulacak. Tam sürüm ise Eylül ayında iPhone 17 serisi ile birlikte çıkacak. iOS 26'nın genel beta sürecinin ne zaman yayınlanacağı henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak yine Gurman'ın paylaşımları bunun 23 Temmuz'da gerçekleşeceğini gösteriyor.

iOS 26'nın yanı sıra macOS 26, iPadOS 26, watchOS 26, tvOS 26 ve HomePod işletim sistemi güncellemelerinin de aynı anda yayınlanması bekleniyor. Herkese açık beta, geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşacak olsa da hala test aşamasında olduğu unutulmamalı. Bu nedenle iOS 26'yı yükleyecek kişilerin iPhone'larını mutlaka yedeklemeleri öneriliyor.

Eğer o kadar beklemek istemiyorsanız iOS 26 nasıl yüklenir içeriğimize göz atabilir ya da iOS 19 neden çıkmadı içeriğimize bakarak iOS 18'den 26'ya geçme nedenine göz atabilirsiniz.