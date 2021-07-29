iOS'tan Android'e Geçiş Çocuk Oyuncağı Haline Geliyor

Google, iOS'tan Android'e geçiş uygulaması geliştiriyor. Cihazlar arasında aktarılacak önemli verilerden biri uygulamalar olacak. Yani iPhone veya iPad'de kullandığınız uygulamaları tek tıkla Android'e aktarabileceksiniz.

Apple kısa süre önce Android'den iOS cihazına kolay veri aktarımı sağlamak için Move to iOS uygulamasına yeni bir güncelleme yayınladı. Google ise iPhone kullanıcılarının verilerini Android akıllı telefona kolayca aktarmalarını sağlayacak yeni bir iOS uygulaması üzerinde çalışıyor.

"Android'e Geç" olarak adlandırılması nedeniyle, uygulamanın şu anda Google tarafından geliştirilmekte olduğu bildiriliyor. Adından da anlaşılacağı gibi, uygulama muhtemelen Apple'ın sunduğu gibi bir veri aktarım uygulaması olacak: iOS'tan Android'e geçiş yapanlara daha fazla odaklanacak.

9to5Google'ın yeni raporu, iOS için Google tarafından geliştirilen bir "Android'e Geç" uygulamasının tespit edildiğinden bahsediyor. Uygulamanın izleri, Android'in resmi "Veri Geri Yükleme Aracı"nın 1.0.382048734 sürümüne yapılan son güncellemesinde bulundu.

iOS'tan Android'e geçiş uygulaması geliyor

Raporda, uygulamanın Android için Apple'ın "iOS'a Taşı" uygulamasına benzer olduğu belirtiliyor. Güncellemenin ima ettiği tek büyük değişiklik, uygulamaları ve ilgili verileri iOS'tan Android'e aktarma yeteneğidir.

Bu özellik şu anda iPhone'dan Android cihaza geçiş sürecinde bulunmamakta. Halihazırda Android'e geçiş yapmak istiyorsanız tüm dosyalarınızı iPhone'dan Google Drive'a yükleyebilir veya yedekleyebiliriz. Ancak hiçbir uygulama veya uygulama verisi bu şekilde aktarılamaz.

Ancak "Android'e Geç" uygulamasının sunduğu özellikler arasında iOS'tan Android'e aktarılabilen çeşitli öğe listelerinin altında "uygulamalardan" özellikle bahsediliyor.

9to5Google tarafından gözlemlenene göre, veri aktarımı yerel bir Wi-Fi ağı veya Android'deki bir etkin nokta üzerinden gerçekleşecek. iPhone, veri aktarımına başlamak için bu etkin noktaya bağlanabilir.

iOS'tan Android'e geçiş yaparken karşılaşılacak en büyük sorun, uygulama mağazalarındaki ilgili uygulamalardır. Android'e Geç uygulamasının bunun için nasıl çalışacağı henüz belli değil, ancak kullanıcıların iPhone'larında sahip oldukları uygulamaları Android'e aktarmalarına izin vereceğini söylüyor. Elle seçim gerektirebilir, ancak uygulamalar doğru olduğu ve kendi başlarına indirildiği sürece birçok kullanıcı için işe yaracak gibi görünüyor.

Peki ya siz Google'ın üzerinde çalıştığı "Android'e Geç" uygulaması hakkında ne düşünüyorsunuz, tek tıkla işletim sistemi değiştirme hakkında görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlardan bizimle paylaşın.