Apple Kullanıcılarına Güvence Veren Uygulama, Sahtekarlara Meydan Okudu

Deepfake saldırılarının hat safhaya çıktığı günlerde özellikle dolandırıcılara karşı geliştirdiği sistemlerle öne çıkan Hiya, yeni bir uygulama geliştirdiğini duyurdu.

Hiya AI Phone adlı uygulama yapay zeka desteği sayesinde sadece istenmeyen aramaları filtrelemekle kalmayıp, aynı zamanda telefon dolandırıcılıklarını engelleme ve arama sırasında notlar alarak kullanıcıların işini kolaylaştırma özelliklerine sahip.

Ayda 40 Dakikanın 13'ü Dolandırıcılardan Geliyor

Hiya AI Phone, tanımadığınız bir numaradan gelen aramaları kişisel bir asistan gibi kontrol ederek zaman kaybını önlemek amacı güdüyor.

Örneğin, bilinmeyen bir numarayı yanıtladığınızda karşınıza bir dolandırıcı çıkabilir. İnsanlar genellikle bu tür aramaların "gerçek" olup olmadığını anlamakta zorlanabiliyor. Hiya'nın verilerine göre, Amerikalılar ayda yaklaşık 40 dakikasını istenmeyen aramayı ayıklamak için harcıyor.

Daha da kötüsü, yapay zeka destekli deepfake dolandırıcılıkları giderek daha inandırıcı hale geliyor. Öyle ki bazı CEO'lar bile bu tür saldırılara inandı ve çok yüksek miktarda parayı dolandırıcılara kaptırdı.

Deepfake Dolandırıcılığı Zirveyi Gördü

2024 yılında iyice zınavadan çıkan dolandırıcılar, her üç kişiden birini en az bir kez telefondan yoklayarak dolandırmaya çalıştı. Daha da endişe verici olan, hedef alınanların %45'inin bu saldırılara yenik düştüğünü ve finansal kayıp yaşadığını rapor etmesi. Kayba uğrayanların %34'ü ortalama 7.200 dolar gibi ciddi miktarlar kaybetti.

Hiya AI Phone, deepfake dolandırıcılıklarına karşı sert bir tavır takınıyor ve koruma vaat ediyor. Ne kadar etkili olacağını zaman göstereceği gibi, diğer güvenlik yazılımı geliştiricilerinin de bu olaydan feyz alarak yeni sistemler üzerinde çalışmaya başlaması an meselesi olacak.