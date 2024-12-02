İşte O Kadar Gerçekçi: Deepfake ile Kandırılıp 75 bin Sterlin Kaptıran Adam Des Healey

Brighton'da yaşayan mutfak montaj ustası Des Healey, sahte bir Facebook reklamına inanarak hayatının en büyük finansal şokunu yaşadı. Ünlü para tasarruf uzmanı Martin Lewis'in yüzünü deepfake teknolojisiyle kullanan dolandırıcılar, kendilerini teknoloji milyarderi Elon Musk'ın sahte bir Bitcoin yatırım programını destekliyormuş gibi gösterdi.

Des'in yatırım miktarı önceleri oldukça küçüktü. Ancak dolandırıcılar o kadar inandırıcıydı ki sonrasında meblağ büyüdü ve Des, çok daha büyük meblağları kaybetmeye zorlandı.

Martin Lewis'in Yüzü, Deepfake Dünyasında Popüler

Martin Lewis, İngiltere’nin en çok dolandırıcılıkta kullanılan yüzü olduğunu belirterek şöyle konuştu:

Bütün kariyerimi insanlara yardımcı olmaya adadım, ama bu suçlular benim itibarımı çarpıtarak kullandı.

Des'in dolandırıldığı reklamda Martin Lewis, evinde çekilmiş bir röportaj görüntüsüyle insanları yatırıma ikna etmeye çalışıyordu. Des, başlangıçta küçük bir miktar yatırım yaparak para kazanmaya çalıştı. Ancak, dolandırıcıların taktikleri onu daha fazla para yatırmaya ikna etti.

İlk olarak 1.000 sterlin yatırdı ve paranın Revolut hesabına geri döndüğünü gördü. Tabii bu ekran, dolandırıcıların güven kazanmak için kurduğu küçük bir oyundu.

Des, daha fazla kazanç vaadine inandı ve 5.000 sterlin yatırdı. Ardından dört farklı kredi sağlayıcısından toplam 70.000 sterlinlik kredi aldı. Sonunda tüm birikimlerini kaybetti ve 20.000 sterlinin üzerinde borçla ortada kaldı. Manipülasyon taktikleri oldukça "başarılı" ve gerçekçiydi. Des olayı şu cümlelerde yorumluyor:

Sanki üzerime bir büyü yapıldı. Sürekli daha fazla para yatırmam gerektiğini söylüyorlardı ve buna inandım.

Meta, Deepfake için Önlem Alacak

Facebook’un sahibi Meta, ünlülerin yüzlerini izinsiz kullanan dolandırıcılık reklamlarını önlemek için yüz tanıma teknolojisini kullanacağını açıkladı. Mağdur Des ise yaşadıklarını kamuoyuyla paylaşarak başkalarının aynı tuzağa düşmesini engelleme çabasında. Neyse ki Martin Lewis, durumun ehemmiyetini anlayarak kendisine hikayesini paylaşmakta destek olacağını belirtmiş.

Teknolojinin üst kademeye çıkmasıyla bu gibi olaylar şüphesiz artıyor. Bize düşen, böyle bir olay karşısında soğukkanlı davranmak ve sakin bir şekilde analiz etmek.

Örneğin, acele yapılan bir iş çoğunlukla korkunç sonla biter. Biri sizden "acil olarak" yatırım yapmanızı bekliyorsa bu bir dolandırıcılık alameti olabilir. Emin olmadığımız linklere tıklamamak ve dolandırıcılar tarafından telefonla aranıyorsak görüşmeyi sonlandırıp bankayı arayarak teyit etmek bizi büyük finansal kayıplardan kurtarabilir. Tabii bu tek başına yeterli olmayacak. Büyük şirketler, güvenlik önlemlerini artırmak durumunda.