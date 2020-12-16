iOS Uygulamaları Toplanan Veriler Hakkında Bilgi Vermeye Başlıyor

Apple, 2020 Worldwide Developers Conference’da (WWDC 2020) da söz verdiği gibi, App Store’a iOS işletim sistemini kullanan kişilerin uygulama mağazası üzerinden iOS uygulamaları indirmeden önce uygulamalar tarafından toplanan veriler hakkında bilgilendirilmesine yardımcı olan bir bölüm ekledi. Apple’ın uygulama mağazasına eklediği bölümle beraber iOS kullanıcılarına uygulama sunan kişi ve şirketlerin artık uygulama tarafından toplanan veriler hakkında söz konusu bölümde insanlara bilgi verici mesajlar yayımlaması gerekiyor.

iOS Uygulamaları, Kullanıcıları Veriler Konusunda Bilgilendirecek!

Apple, şu andan itibaren uygulama mağazalarında listenmiş ve listenecek tüm uygulamaların hangi kişisel verilere erişiminin olduğunu göstermesini şart koşuyor. Uygulama yöneticileri için App Store’da yer alan tüm uygulamalarının erişim yetkisi olduğu bütün veriler hakkında bilgi sunmak zorunlu hale geldi.

Şirket tarafından alınan kararla beraber uygulama geliştiricilerinin zaten 8 Aralık 2020 tarihinden itibaren söz konusu bilgilendirme bölümlerini eklemesi gerekiyordu. Geliştiricilere tanınan hak bugün itibarıyla sona ermiş bulunuyor. iOS kullanıcıları artık uygulama mağazasında herhangi bir uygulama sayfasını ziyaret ettiğinde açıklama kısmında uygulamanın hangi verileri topladığını ayrıntılı olarak görebilir.

Toplanan Veriler İçin Üç Farklı Kategori Var

Herhangi bir uygulamanın sayfasına göz attıysanız muhtemelen üç farklı kategori olduğunu fark etmişsinizdir. Bu kategorilerden ilki sizi izlemek için kullanılan verilerken, ikincisi sizinle ilgili verilerdir. Üçüncüsü ise sizinle doğrudan bir ilgisi olmayan verilerdir. Bu veri açıklamalarının kategorize edilmesinin nedeni, üçü arasında kullanıcıların daha kolay bir şekilde ayrım yapmasını sağlamaktır.

“Sizi izlemek için kullanılan veriler” kategorisindeki “izleme” kelimesi dikkatinizi çekmiş olabilir. Bu verilerin toplanmasının amacı, uygulama geliştiricisinin telefonunuzda yer alan bilgilere ulaşmasını kolaylaştırmaktır. Uygulama geliştiricileri diğer uygulamalardan veya web sitelerindeki faaliyetlerinizi izleyerek hakkınızda veri toplayabilir ve reklamverenlerin hedef kitlesine daha hızlı ve pratik şekilde ulaşması için verilerinizi kullanarak müşteri profili oluşturabilir. Müşteri profil, sizin peşinizde olan reklamverenler tarafından uygulamaya verilen reklamların önünüze çıkmasını sağlar.

“Sizinle ilişkili veriler” kısmında yer alan veriler, geliştiricilerin sizi tanımlamak için ihtiyaç duyduğu verilerin tamamını gösterir. Sizinle herhangi bir bağlamda ilişkisi olmayan veriler ise uygulamanın normal bir şekilde çalışabilmesi için ihtiyaç duyulan verilerdir. Bu verilerin arasında kullanıcıları anbean takip etmek için ihtiyaç duyulan herhangi bir veri yoktur.