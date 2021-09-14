iPad 9 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

iPad 9 özellikleri ve iPad 9 çıkış tarihi, Apple etkinliği sırasında açıklandı. Yeni Apple ürünlerinin tanıtıldığı etkinlik sırasında, 9. Nesil iPad ile birlikte yeni iPad Mini modeli de gün yüzüne çıktı.

Apple, her sene olduğu gibi Eylül ayında bir tanıtım etkinliği düzenliyor. Etkinlik sırasında yeni iPhone modellerinin tanıtılması bekleniyordu. Buna rağmen Apple sürpriz yaparak, etkinliğe iPad modellerini göstererek başladı. Etkinliğin açılışı 9. Nesil iPad ile birlikte yapıldı.

Çoğu zaman olduğu gibi yeni modelin, etkinlikten hemen sonra satın alınabilir olacağı açıklandı. Birleşik Devletler ve Kanada'da yaşayan kullanıcılar, yeni iPad modelini önümüzdeki hafta içerisinde satın alabiliyorlar. Diğer bölgelerde ise farklı çıkış tarihleri olacak.

Yeni tabletin ilk dikkat çeken tarafı ise işlemcisi oldu. A13 ile birlikte geleceği söylenen iPad 9, yüzde 20'den fazla performans artışı vaat ediyor. Ayrıca Apple, yeni nesille birlikte kamera kalitesini de yükseltiyor. Diğer özellikler ise hemen aşağıdaki gibi sıralanıyor.

iPad 9 Özellikleri

iPad 9'de değiştirilen ilk donanım özelliği işlemci oluyor. A13 Neural Engine isimli işlemci ile ortaya daha hızlı bir tablet çıkıyor. Ayrıca yeni işlemcinin bir önceki nesil tablete göre yüzde 20 daha iyi performans verdiği söyleniyor.

Yeni nesilde kameralar da değişiyor. Apple, ön tarafa 12MP çözünürlüğünde bir kamera yerleştiriyor. Yeni tablette, geçtiğimiz sene iPad Pro ile birlikte tanıtılan Center Stage özelliği de ekleniyor. Böylece daha kaliteli ve canlı fotoğrafların çekilmesi öngörülüyor. Diğer açıklanan özellikler ise aşağıdaki gibi sıralanıyor:

A13 Neural Engine %20 Daha İyi Performans

Geleneksel tasarım

12 MP Ultra Geniş Açılı Kamera

Center Stage (Zoom, FaceTime, TikTok, DoubleTake vb.)

iPad 8 ile aynı aksesuarlar

329 USD Başlangıç 64 GB / Space Gray ve Silver

iPad 9 Fiyatı ve Çıkış Tarihi

iPad 9 modelinin 64 GB'lık varyantı 3.899 TL, 256 GB'lık varyantı ise 5.599 TL fiyat etiketleri ile satışa sunulacak. Eğer Wi-Fi + Hücresel seçiminde bulunmak isterseniz, bu durumda fiyata 1.500 TL daha eklemeniz gerekecek. Modeller oldukça yakın bir zamanda ülkemizde satışa sunulacak.