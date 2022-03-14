iPad Air 5 Testleri 11 inç iPad Pro ile Aynı Performansı Gösteriyor

Beklendiği gibi ilk testler sonrasında M1 işlemci kullanan her iki cihaz iPad Air 5 ve 11 inç iPad Pro neredeyse aynı puanlara sahip.

Test eden kişiler iPad Air 5'i Geekbench üzerinden çalıştırıyor ve puanlar çok da şaşırtıcı değil. Sonraki testlerde sayılarda yalnızca yuvarlama hataları ve çalıştırma başına değişikliklere atfedilebilecek şeylere göre farklılıklar oluşabilir, onun dışında mevcut sonuçlar anlatması gereken şeyi gayet net anlatıyor.

iPad Air 5 ve iPad Pro Test Sonuçları

iPad Air 5, Geekbench'te "iPad13,17" olarak listeleniyor ve bir CPU testinde 1711 tek çekirdek puanı ve 7233 çok çekirdek puanı alıyor. Bu, 1718 tek çekirdek puanı ve 7313 çok çekirdek puanı alan 11 inç iPad Pro'ya oldukça yakın. GPU performansını belirleyen Metal puanı ise iPad Air 5 testinde 21.539 puan gösteriyor. 11 inç iPad Pro ise 21.498 puana ulaşıyor.

Bu testlerde puanların pil şarj seviyesi, dış sıcaklık ve diğer faktörlerden etkilenebildiğini unutmamak gerek. Bu, aynı yonga setini çalıştıran testler ve cihazlar arasındaki farklı sayıların oluşmasının temel nedenidir.

M1 işlemci ilk olarak Mac'te kullanılmak üzere tanıtılmıştı ancak daha sonra Apple'ın "X" serisi yongaları yerine iPad Pro serisine eklendi. M1'i iPad Air'e dahil eden Apple, bu orta sınıf tabletin performansını "pro" tablet serisine uygun hale getirdiği için bu hamlesi biraz ilginç olarak yorumlanabilir.

iPad Air 5, 18 Mart Cuma günü 64 GB modeli 10.699 TL fiyatlardan başlayan beş renk seçeneğiyle satışa sunulacak.