12,9 İnç Ekranlı iPad Air'ın Beklenen Tasarımı Ortaya Çıktı: İşte Render Görüntüleri!

Apple'ın yeni nesil 12.9 inç iPad Air modelinin tasarımı, bugün 91Mobiles tarafından paylaşılan yeni CAD renderlarında ortaya çıktı.

Renderlar, beklendiği gibi genel olarak dördüncü ve beşinci nesil modeller için kullanılan ‌iPad Air‌ tasarımına oldukça benzer bir görünümü gösteriyor.

Cihazdaki en çarpıcı fark, şu anda ‌iPad Air‌'de kullanılan tek, yuvarlak çıkıntılı kameradan farklı olarak, arka taraftan daha uzun bir hap şeklinde olan bir arka kameraya sahip. Bu yeni tasarım, iPhone X ve ‌iPhone‌ XS'nin arka kamerasını biraz andırıyor gibi görünüyor.

Tabletin ön tarafında, ‌iPad Air‌, şu anda 12.9 inç ‌iPad Pro‌ ile çok benzer görünüyor, ancak , tam olarak 10.9 inç ‌iPad Air‌'in 11 inç ‌iPad Pro‌'ya kıyasla ekranın etrafında daha kalın çerçevelere sahip.

Cihazın, mevcut 10.9 inç ‌iPad Air‌'den daha büyük bir tablete ihtiyaç duyan ancak ProMotion veya LiDAR tarayıcı gibi 12.9 inç ‌iPad Pro‌'nun yüksek özelliklerine ihtiyaç duymayanlar için hedeflendiği tahmin ediliyor. Bu, Apple'ın 13.6 ve 15.3 inç MacBook Air, aynı zamanda 6.1 inç iPhone 15 ve 6.7 inç ‌iPhone 15‌ Plus'ya yaptığı özelliğe benzeriyor.

91Mobiles, ayrıca bir sonraki nesil ‌iPad Air‌'in M2 çipini kullanacağına dair raporları belirtti. Cihazın üretiminin 2024'ün ilk çeyreğinde başlaması bekleniyor bu nedenle zaten devam ediyor olabilir. Muhtemelen bu yılın "erken" dönemlerinde, muhtemelen Mart ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.