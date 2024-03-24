iPad'lerdeki QR Okuma Sorununu Düzelten Güncelleme Geldi!

Bildiğiniz üzere normal şartlarda Apple cihazlarda kamera ile QR okutmak varsayılan olarak açık bir özellik ancak iPadOS 17.4'ün belirli iPad modellerinin Kamera uygulamasını kullanarak veya kamerayı kullanan üçüncü taraf uygulamalarla QR kodlarını tarama özelliğini durdurduğunu ortaya koyuyor.

Sorundan Hangi iPad'ler Etkilenmişti?

iPadOS 17.4 güncellemesiyle oluşan hatadan etkilenen iPad modelleri ise şu şekilde:

iPad (7. Nesil)

iPad (6. Nesil)

iPad Pro 12.9 inç (2. Nesil)

iPad Pro 10,5 inç

iPadOS 17.4.1 Nasıl Yüklenir?

Bu iPad modellerinden birine sahipseniz ve QR kodlarını tarayamıyorsanız, sorunu çözmek için Apple'ın yayınladığı iPadOS 17.4.1'i yüklemeniz gerekiyor.

Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümüne giderek güncellemeyi yüklemek için gerekli yönergeleri uygulayabilirsiniz. Bu tip sorunları düzelten iOS 17.4.1 ve iPadOS 17.4.1, "iPhone XS ve sonrası, iPad Pro 12.9 inç 2. nesil ve sonrası, iPad Pro 10.5 inç, iPad Pro 11 inç 1. nesil ve sonrası, iPad Air 3. nesil ve sonrası, iPad 6. nesil ve sonrası ve iPad mini 5. nesil ve sonrası" için yayınlanmıştı.

Apple, iPadOS 17.4.1'i yayınlamadan önce iPad kullanıcılarının tabletlerinin kamera uygulamasıyla veya üçüncü taraf uygulamalar aracılığıyla QR kodlarını tararken yaşadıkları sorunla ilgili olarak Denetim Merkezi'ndeki Kod Tarayıcı özelliğini kullanmalarını önermişti.

Bir sonraki büyük iPhone ve iPad güncellemesi olacak olan iOS 17.5 ve iPadOS 17.5 için ilk beta sürümlerinin yakında kullanıma sunulması bekleniyor.