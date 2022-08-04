iPadOS 16'nın Çıkış Tarihi Ertelendi

Bloomberg'in yeni bir raporuna göre Apple, iPadOS 16'nın piyasaya çıkışını bir ay ertelemeyi planlıyor. iOS 16'nın Eylül ayındaki olağan lansman penceresinde piyasaya sürülmesi beklenirken, Apple'ın Stage Manager ile ilgili olarak iPadOS 16 deneyimini mükemmelleştirmek için daha fazla zamana ihtiyacı var.

Yeni rapor, Apple'ın yeni Stage Manager özelliğini iyileştirmeye çalışırken Ekim ayında iPadOS 16'yı piyasaya sürmeyi hedeflediğini açıklıyor. Apple'ın şu an ile Ekim ayında piyasaya sürülmesi arasında Stage Manager'da büyük değişiklikler planlayıp planlamadığı belli değil. iPadOS 16 şu anda dördüncü geliştirici beta sürümünde ve ayrıca genel beta test kullanıcıları tarafından da kullanılabilir. Şimdiye kadar beta test döneminde Stage Manager'da küçük iyileştirmeler gördük.

iPadOS 16 Beta Testleri Hatalar İçeriyor

Beta testi sırasında sistem, hatalar, kafa karıştırıcı bir arayüz ve çoğu iPad ile uyumsuzluk nedeniyle bazı geliştiricilerden ve kullanıcılardan eleştiri aldı. Sürüm lansman tarihini değiştirmek, Apple'ın Eylül ayında iPhone 14 ile birlikte gelecek yazılım güncellemesi olan iOS 16'yı tamamlamak için daha fazla mühendislik kaynağı kullanmasına da izin verecek.

Bloomberg ayrıca iPadOS 16'nın bir ay ertelenmesinin, yeni işletim sistemi sürümünün piyasaya sürülmesini yeni bir iPad Pro lansmanına yaklaştırdığını da belirtiyor. Apple, içinde M2 ​​işlemci bulunan yeni bir iPad Pro hazırlıyor. Bu aynı zamanda iPadOS 16'nın macOS Ventura'ya daha yakın veya macOS Ventura ile aynı anda piyasaya sürüldüğü anlamına da gelecek.

Bu, Apple'ın iOS ve iPadOS sürümlerini ilk kez ayırması değil. 2019'da iOS 13, 19 Eylül'de, iPadOS 13 ise 24 Eylül'de piyasaya çıkmıştı.