iPadOS 16, Mac Benzeri Çoklu Görev Deneyimi Getirecek

iPad Pro 2021 gibi en son iPad'ler birinci sınıf özelliklerle birlikte gelir ve bir dizüstü bilgisayar gibi çalışabilir. Keza iPad'ler telefon benzeri bir deneyim de sunabilirler. Bu, bir sonraki büyük iPadOS yükseltmesiyle değişecek gibi görünüyor. Bloomberg'den Mark Gurman'a göre yaklaşan Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) tanıtılması planlanan iPadOS 16, kullanıcılara yeniden tasarlanmış bir çoklu görev arayüzü sunacak.

iPadOS 16, iPad kullanıcıları için bir sonraki büyük işletim sistemi yükseltmesi olacak. iPadOS 16'ya gelmesi beklenen değişikliklerden bazıları, açık uygulamaları rahatça görme ve görevler arasında geçiş yapma, uygulama pencerelerini yeniden boyutlandırma ve kullanıcıların aynı anda birden fazla uygulamayı yönetmesine izin verme özelliklerini içeriyor. iPadOS 16'yla ilgili şimdilik bunlar dışında bilinen pek de fazla detay yok.

iPadOS 16 ile Birlikte Birçok Yeni Özellik Geliyor

iPad Pro'lar ve Mac'ler aynı M1 işlemciden güç alıyor. iPad Pro, klavye ve fare gibi aksesuarları bağlayarak bir dizüstü bilgisayar gibi çalışabiliyor olsa da Mac benzeri pürüzsüz bir dizüstü bilgisayar/masaüstü deneyimi sunmuyor. Bu nedenle iPadOS 16'nın dizüstü bilgisayar benzeri bir çoklu görev deneyimi sunacağı tahmin ediliyor.

Apple'ın M1 işlemcisi tarafından desteklenen iPad'lerin xCode, Logic Pro ve Final Cut Pro gibi profesyonel uygulamaları kullanmasına izin vereceğine dair spekülasyonlar yaygın. Şirket, M1 iPad'lerde Apple Mixer adı verilen bir özelliği de tanıtabilir. Bu özellik kullanıcıların uygulamaları tam ekranda başlatmasına ve bir klavye ve benzeri kontrol aracı bağlandığında otomatik olarak küçülmesine olanak tanıyor.

iPadOS 16, 6 Haziran ile 10 Haziran arasında tanıtılacak. Aynı etkinlikte Apple, iOS, MacOS, watchOS ve tvOS için başka yazılım güncellemeleri de sunacak. Apple, geliştiriciler için iPadOS 16'yı önizleyecek ve onlara beta erişimi sağlayacak. Önümüzdeki aylarda Apple, iPadOS 16 deneyimini iyileştirecek ve nihayet bu yılın ilerleyen aylarında kullanıcıların kullanımına sunacak.