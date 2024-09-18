iPadOS 18 Yüklenen iPad'ler Bozuldu: Şimdi Ne Olacak?

iPhone 16 serisinin tanıtılması ile iOS 18'i tüm kullanıcılara sunan Apple aynı zamanda iPad'den Mac'e ve hatta Apple Watch'a kadar tüm cihazları için yeni işletim sistemlerini kullanıma sundu. iOS 18'i yükleyenler yeni Fotoğraflar uygulamasından ve pil performansından şikayetçi olsa da büyük bir sorun bulunmuyor.

M4 iPad Pro için iPadOS 18 Durduruldu

Yazılım güncellemeleri konusunda oldukça temiz bir karneye sahip olan Apple için işler iPadOS 18 ile değişti. Yeni güncellemeyi yükleyen bazı M4 iPad Pro kullanıcıları cihazlarının kullanılamaz hale geldiğini bildirdi.

Bu sorunla karşılaşan kullanıcıların sayısı az olsa da Apple tedbir amacıyla bu cihaz için iPadOS 18'in dağıtımını durdurdu. Yani bugün itibariyle güncellemeyi yüklemek istiyorsanız ve M4 iPad Pro sahibiyseniz şu anda yüklemeniz mümkün değil.

Apple'ın güncellemedeki sorunu gidererek tekrar dağıtıma sunmasını beklemeniz gerekiyor. Reddit'te paylaşılan yorumlara baktığımızda bozulan iPad Pro'ların geri yükleme yapmak için kurtarma moduna alınamadığını yani tamiri için servise gitmesinin şart olduğunu görüyoruz.