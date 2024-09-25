iPhone'u 1 Yıl Boyunca Yüzde 80 Şarj Etmek: İşte Sonuçlar!

Akıllı telefonlardan, elektrikli otomobillere kadar neredeyse tüm cihazların daha uzun bir pil ömrü için yüzde 20 ile yüzde 80 arasında tutulması tavsiye ediliyor. Apple'ın iPhone 15 serisi ile kullanıma sunduğu yüzde 80 seçeneği aktif edildiğinde telefonun şarjı yüzde 80'e ulaştığında şarj işlemi otomatik olarak sona eriyor.

Böylece batarya tamamen şarj ve deşarj olmuyor, ömrü uzuyor. iPhone 16'da bunu daha da genişleten Apple kullanıcıların yüzde 80 - 85 - 90 - 95 - 100 arasında bir değer belirlemesine imkan tanıdı. Tabii önemli bir soru var: Telefonu yüzde 80 şarj etmek yani kapasitenin yüzde 20'sini feda etmek pil ömrünü ne kadar etkiliyor?

iPhone'u 1 Yıl Boyunca Yüzde 80 Şarj Etmek!

Bu konuda yapılan testlere geçtiğimiz günlerde bir yenisi daha eklendi. MacRumors'tan Juli Clover, iPhone 15 Pro Max'ini bir yıl boyunca yüzde 80 sınırı ile kullandı ve sonuçları yayınladı. Bir yıllık süreçte telefonun pil döngüsü 299'a ulaştı ve pil sağlığı da yüzde 94'e düştü.

Clover pil sağlığının yılın büyük bir bölümünde yüzde 97'nin üzerinde kaldığını ancak son aylarda hızlı bir şekilde düşmeye başladığını belirtiyor. iOS 18 Beta sürümlerini yükleyip yüklemediği konusunda bir detay paylaşmadığı için pil sağlığı konusunda yorum yapamıyoruz.

Telefonunda şarj sınırlaması kullanmayan yani yüzde 100'e kadar şarj eden diğer iki MacRumors çalışanının pil sağlığı ve döngü sayısı ise şu şekilde;

Maksimum Kapasite: %87 - Döngü: 329

Maksimum Kapasite: %90 - Döngü: 271

Clover'ın yüzde 94 pil sağlığı ve 299 döngüsünü dikkate alarak: iPhone'ları yüzde 80'den fazla şarj etmemenin çok büyük bir fayda sağlamadığını söyleyebiliyoruz. Belki daha uzun kullanımda bu fark açılabilir ancak günlük hayatta yüzde 20'lik kısmı hiç kullanmadığınızı yani telefonunuzun şarjının her zaman daha az olduğunu da unutmamanız gerekiyor.

Özetlemek Gerekirse: Yeni aldığınız bir iPhone'u 3 - 4 yıl boyunca kullanmayı planlıyorsanız, yüzde 80 limitini aktif etmek sizin için faydalı görünüyor. Ancak telefonu maksimum 1 veya 2 yıl kullanıyorsanız, bu limite takılmadan doya doya şarj edebilirsiniz.