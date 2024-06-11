iPhone'lara Yeni Şarj Özelliği Geldi!

Apple, WWDC 2024 etkinliğinde iOS 18 başta olmak üzere tüm işletim sistemlerinin yeni sürümlerini resmi olarak duyurdu. Eylül ayında kullanıcılarla buluşması beklenen iOS 18'in ilk geliştirici önizleme sürümü dün gece yayınlandı ve bu sürümde yeni bir şarj özelliği kullanıma sunuldu.

iOS 18 ile Yeni Şarj Limitleri Kullanıma Sunuldu

Pil ömrünü uzatmak isteyen kullanıcılar için iPhone 15 serisinde şarj limitini kullanıma sunan Apple yüzde 80'den sonra şarj işlemini tamamen durdurmaya imkan tanıyordu. iOS 18 ile artık kullanıcılar %85, %90 ve %95 sınırları arasında dilediği gibi tercih yapabilecek.

Örneğin yüzde 90'ı seçtiğinizde telefonunuzun şarjı yüzde 90'a ulaştığında şarj işlemi otomatik olarak sonlanacak. Peki bu özelliğin amacı ne? Elektrikli otomobillerden telefonlara kadar şu anda kullandığımız tüm bataryalarda, yüzde 20'nin altına düşmemek ve yüzde 80'in üstüne çıkmamak pil ömrünü uzatıyor.

Apple'da pil sağlığı konusunda takıntılı olan kullanıcılar için böyle bir çözüm sunuyor. Tabii yıllardır iPhone'larda bulunan yüzde 80'den sonra şarj işlemini yavaşlatma özelliğini de kullanmaya devam edebilirsiniz.

iOS 18 ile kullanıma sunulan yeni şarj limitlerinin iPhone 15 ve iPhone 15 Pro serisi ile sınırlı olduğunu belirtmeliyiz. iOS 18'i hemen denemek istiyorum diyenlere ise mutlaka yedek almalarını ve henüz geliştirici önizleme sürümü olduğu için hata ile karşılaşma ihtimallerinin yüksek olduğunu tekrar hatırlatmak isteriz.