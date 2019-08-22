iPhone 11 Serisinin Ekranları Çin'den Tedarik Edilecek

Birkaç ay içerisinde resmi lansmanı yapılacak yeni iPhone 11 serisine ilişkin önemli bir iddia ortaya çıktı. OLED panellerini Samsung ve LG'den tedarik eden Apple, bu seferki rotasını Çin pazarına çevirmiş durumda.

Samsung'un ürettiği OLED ekranlar iPhone'larının en pahalı bileşenlerinden olduğun dolayı Apple, bu yılki iPhone'larda Çin yapımı bileşenleri kullanmak istiyor. Değişiklik, Apple'ın OLED donanımlı orta segment iPhone'u için fiyat indirimine yer açmasını sağlayacak.

Çin'in en büyük ekran üreticisi BOE Technology Group'un üretmiş olduğu OLED panellerine ilgi duyan Apple, bu konuda pazarın en büyük üreticisi Samsung ile anlaşmayı bozacak gibi gözüküyor. Çinli pek çok teknoloji şirketine panel satan BOE Technology'nin ekran fiyatları Samsung'a göre yüzde 20 daha ucuz olabilir.

Geçtiğimiz sene Samsung'dan satın alınan her iPhone XS için 110 dolar ve iPhone XS Max için 120 dolar ekran ücreti ödeyen Apple, bu şartlarda fiyat indiriminde bulunamıyordu. Ayrıca BOE, Apple için MacBook ve iPad parçalarını tedarik ediyor. Aynı zamanda Apple tarafından test edilen esnek OLED paneller yine BOE tarafından üretiliyor.

Yeni telefonlarında iPhone 11, iPhone Pro ve iPhone Pro Max isimlerini kullanması beklenen Amerikalı şirketin sırasıyla 6,1 inç, 5,8 inç ve 6,5 inç ekranlarını kullanması bekleniyor.