iPhone 11 vs iPhone 17 Pro Max! 9 Fotoğrafla Kamera Performanslarını Karşılaştırdık

Akıllı telefon kameraları her yıl biraz daha gelişiyor. En azından üreticilerin yeni model duyurularındaki beyanı bu şekilde. Aslında bunun her zaman doğru olmadığını ve genellikle peş peşe çıkan telefonlar arasındaki farkın oldukça az olduğunu biliyoruz. Peki ya araya 6 yıl koyarsak?

Bir tarafta 2019'da çıkan ve Türkiye dahil tüm dünyada en çok satan telefonlardan biri olan iPhone 11, diğer tarafta ise Apple'ın birkaç ay önce tanıttığı iPhone 17 Pro. İkisi de çıktıkları dönemin en iyi kameraya sahip telefonlarından biri. Ama aradan geçen altı yıl, çektiğin fotoğraflara gerçekten yansıyor mu?

iPhone 11 mi, iPhone 17 Pro mu? Hangisinin Kamerası Senin Gözüne Daha İyi?

Bu sorunun cevabı sandığınızdan biraz daha tartışmalı. Çünkü iPhone 11 ile gündüz çekilen fotoğrafları iPhone 17 Pro ile çekilen fotoğraflarla kıyasladığımızda "yeni model bariz daha iyi" demek zor. Elbette ki işin rengi gece çek­imlerine, zorlu ışığa ve ince detaylara gelince değişiyor.

Aradaki farka değip değmeyeceği ise tamamen sizin karar vermeniz gereken bir konu. Aşağıdaki fotoğrafları inceleyin. Hangisinin daha iyi olduğuna karar verin. Seçimleriniz doğrultusunda daha iyi olanı kendiniz seçin.