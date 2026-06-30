iPhone 11 vs iPhone 17 Pro Max! 9 Fotoğrafla Kamera Performanslarını Karşılaştırdık

6 yıl arayla çıkan iPhone 11 ve iPhone 17 Pro ile çekilen fotoğrafları karşılaştır. Hangisinin hangisi olduğunu bilmeden seç, aradaki farkı test et.

Oğuz Çakır
Oğuz Çakır
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Akıllı telefon kameraları her yıl biraz daha gelişiyor. En azından üreticilerin yeni model duyurularındaki beyanı bu şekilde. Aslında bunun her zaman doğru olmadığını ve genellikle peş peşe çıkan telefonlar arasındaki farkın oldukça az olduğunu biliyoruz. Peki ya araya 6 yıl koyarsak?

Bir tarafta 2019'da çıkan ve Türkiye dahil tüm dünyada en çok satan telefonlardan biri olan iPhone 11, diğer tarafta ise Apple'ın birkaç ay önce tanıttığı iPhone 17 Pro. İkisi de çıktıkları dönemin en iyi kameraya sahip telefonlarından biri. Ama aradan geçen altı yıl, çektiğin fotoğraflara gerçekten yansıyor mu?

iPhone 11 mi, iPhone 17 Pro mu? Hangisinin Kamerası Senin Gözüne Daha İyi?

Bu sorunun cevabı sandığınızdan biraz daha tartışmalı. Çünkü iPhone 11 ile gündüz çekilen fotoğrafları iPhone 17 Pro ile çekilen fotoğraflarla kıyasladığımızda "yeni model bariz daha iyi" demek zor. Elbette ki işin rengi gece çek­imlerine, zorlu ışığa ve ince detaylara gelince değişiyor.

Aradaki farka değip değmeyeceği ise tamamen sizin karar vermeniz gereken bir konu. Aşağıdaki fotoğrafları inceleyin. Hangisinin daha iyi olduğuna karar verin. Seçimleriniz doğrultusunda daha iyi olanı kendiniz seçin.

6 yıl arayla çıkan iki iPhone'un arasındaki fark ne kadar?

iPhone 11 mi, iPhone 17 Pro mu? Fotoğraflara Bak, Farkı Ne Kadar Büyük Sen Karar Ver

Güneşli bir sonbahar yolunda durmuş bir araba. İki karede de aynı an... Sence hangisi daha güzel çıkmış?

Güneşli bir sonbahar yolunda durmuş bir araba. İki karede de aynı an... Sence hangisi daha güzel çıkmış?

Gündüz şartlarında kötü fotoğraf çeken telefon diye bir şey neredeyse kalmadı. Peki aşağıdaki fotoğraflardan hangisi çok daha pahalı ve "daha iyi bir telefon" olan iPhone 17 Pro ile çekildi?

Gündüz şartlarında kötü fotoğraf çeken telefon diye bir şey neredeyse kalmadı. Peki aşağıdaki fotoğraflardan hangisi çok daha pahalı ve "daha iyi bir telefon" olan iPhone 17 Pro ile çekildi?

Bu zorlu karede güneşe karşı çekilen iki fotoğraf görüyoruz. Sizce hangisi daha iyi bir kare?

Bu zorlu karede güneşe karşı çekilen iki fotoğraf görüyoruz. Sizce hangisi daha iyi bir kare?

Patili dostlarımızı da unutmayalım. Bu kedi fotoğraflarından biri iPhone 17 Pro ile diğeri iPhone 11 ile çekildi. Hangisi daha net?

Patili dostlarımızı da unutmayalım. Bu kedi fotoğraflarından biri iPhone 17 Pro ile diğeri iPhone 11 ile çekildi. Hangisi daha net?

Yukarıda iPhone 11 ve iPhone 17 Pro'nun ön kamerası ile çekilmiş iki gece fotoğrafı görüyoruz. Bunlardan hangisi daha başarılı?

Yukarıda iPhone 11 ve iPhone 17 Pro'nun ön kamerası ile çekilmiş iki gece fotoğrafı görüyoruz. Bunlardan hangisi daha başarılı?

Çakılların üzerinde kuru bir yaprak. Dikkatli bak hangisi sana daha keskin ve daha güzel bir fotoğraf gibi görünüyor?

Çakılların üzerinde kuru bir yaprak. Dikkatli bak hangisi sana daha keskin ve daha güzel bir fotoğraf gibi görünüyor?

Yukarıda iki farklı telefon ile benzer açılardan çekilmiş bir doğa karesi görüyoruz? Hangisi daha başarılı bir iş çıkarmış?

Yukarıda iki farklı telefon ile benzer açılardan çekilmiş bir doğa karesi görüyoruz? Hangisi daha başarılı bir iş çıkarmış?

Kuru yaprakların arasından fışkıran yeşillikler. Hangisi sana daha canlı görünüyor?

Kuru yaprakların arasından fışkıran yeşillikler. Hangisi sana daha canlı görünüyor?

Her iki telefonla da çekilen tüm fotoğrafları incelediniz. İtiraf etmeliyim ki iPhone 11 oldukça başarılı bir iş çıkardı. Ancak asıl merak ettiğim şey iPhone 17 Pro'nun performansı hakkında ne düşündüğünüz. Size iPhone 17 Pro aradaki fiyat farkına değecek kadar iyi miydi?

Her iki telefonla da çekilen tüm fotoğrafları incelediniz. İtiraf etmeliyim ki iPhone 11 oldukça başarılı bir iş çıkardı. Ancak asıl merak ettiğim şey iPhone 17 Pro'nun performansı hakkında ne düşündüğünüz. Size iPhone 17 Pro aradaki fiyat farkına değecek kadar iyi miydi?

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Oğuz Çakır

Genel Yayın Yönetmeni

Akıllı telefonlar başta olmak üzere tüm güncel teknoloji gelişmelerini yakından takip eden Oğuz, özellikle Apple ekosistemi, yeni nesil cihazlar, AR/VR teknolojileri ve global teknoloji trendleri konusunda derin bilgiye sahip. Bir yandan Tamindir editör ekibini yönlendirirken diğer yandan da uzman olduğu konularda haber ve blog içerikleri üreterek öğrendiği şeyleri başka insanlarla paylaşıyor.

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