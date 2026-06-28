186 Farklı Sona Sahip Korku Oyunu %90 İndirime Girdi!

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Popüler dijital oyun mağazası Steam'de Yaz İndirimleri tüm hızıyla devam ediyor. Kampanya kapsamında pek çok oyun indirimli fiyatlarla satışa sunulurken, şimdi ise en iyi çok oyunculu korku oyunlarından The Quarry dikkat çekici bir indirim aldı. Peki sinematik oynanışıyla bilinen The Quarry'nin fiyatı ne kadar düştü?

The Quarry Fiyatı Ne Kadara Düştü?

Oyuncuların büyük çoğundan olumlu yorumlar almayı başaran The Quarry, yüzde 90 oranında dikkat çekici bir indirimle satışa sunuldu. Böylece normalde 59,99 dolar (yaklaşık 2.800 TL) fiyat etiketine sahip olan yapım, Steam Yaz İndirimleri kapsamında 5,99 dolara (yaklaşık 280 TL) satın alınabilir hâle geldi. Bu fiyat oyunun standart sürümü için geçerli.

Daha fazla içerik sunan Deluxe Edition ise 69,99 dolar (3 bin 260 TL) yerine 10,49 dolara (490 TL) satılıyor.

Steam Yaz İndirimleri kampanyası 9 Temmuz'a kadar devam edecek. Yani oyunu indirimli fiyatla satın almak için yaklaşık 1,5 haftalık bir süre bulunuyor. Bu süreçte The Quarry'yi satın alıp almamaya acele etmeden, rahatlıkla karar verebilirsiniz.

The Quarry Nasıl Bir Oyun?

Supermassive Games tarafından geliştirilen ve 2K Games tarafından yayınlanan The Quarry, seçim odaklı oynanışa sahip, sinematik bir korku oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyunun hikâyesi yaz kampının son gününde kampta mahsur kalan dokuz kampçının yaşadıklarıyla başlıyor.

Eğlenceli başlayan gece ise kısa süre içinde ölüm kalım mücadelesine dönüşüyor. Verdiğiniz her kararın karakterlerin kaderini ve hikâyenin gidişatını doğrudan etkilediği oyunda seçimlerinize bağlı olarak 186 farklı son bulunuyor.

The Quarry Türkçe Dile Sahip mi?

The Quarry, Türkçe altyazı ve arayüz desteği sunuyor. Bu sayede oyunu tamamen ana dilimizde oynayabiliyoruz. Bu da hikâyeyi, diyalogları ve oyunun akışını çok daha rahat takip edip anlamamızı sağlıyor.

The Quarry Sistem Gereksinimleri Neler?

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit İşlemci: AMD FX-8350 veya Intel Core i5-3570

AMD FX-8350 veya Intel Core i5-3570 Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 veya AMD Radeon RX 470

NVIDIA GeForce GTX 780 veya AMD Radeon RX 470 RAM: 8 GB

8 GB Depolama Alanı: 50 GB kullanılabilir alan

Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit İşlemci: AMD Ryzen 7 3800XT veya Intel Core i9-10900K

AMD Ryzen 7 3800XT veya Intel Core i9-10900K Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2060 veya AMD Radeon RX 5700

NVIDIA GeForce RTX 2060 veya AMD Radeon RX 5700 RAM: 16 GB

16 GB Depolama Alanı: 50 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

The Quarry'nin yüzde 90 gibi oldukça yüksek bir oranda indirime girmesi oyuncular için sevindirici. Ben de uzun zamandır bu oyunu oynamayı düşünüyordum ve indirime girmesini bekliyordum. Bu kampanyayla birlikte oyunu kütüphaneme ekledim.