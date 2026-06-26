9000 mAh Bataryalı Redmi Note 17 Pro Geliyor! OLED Ekrana Sahip

Xiaomi'nin yeni telefonuna dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Redmi Note 17 Pro'nun tanıtım tarihi ve bazı özellikleri ortaya çıktı. Yüksek çözünürlüklü OLED ekrana sahip telefon, çok yakında tanıtılacak. Cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen orta sınıf bir Snapdragon işlemcisi bulunacak.

Redmi Note 17 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Redmi Note 17 Pro'nun 2026 yılının temmuz ayında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyatı, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek çözünürlüklü kamera ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Redmi Note 15 Pro 5G, geçtiğimiz yılın aralık ayında tanıtılmıştı.

Redmi Note 17 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de Redmi Note 15 serisi ve Redmi 15C dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Redmi Note 17 Pro Max'in Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. Redmi Note 17 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı.

Redmi Note 17 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi Note 15 Pro 5G'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 28 bin 799 TL'ye satılıyor. Redmi Note 17 Pro'nun önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 30 bin TL civarında bir fiyat ile satılabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Redmi Note 17 Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K İşlemci: Snapdragon 6 Gen 5

Snapdragon 6 Gen 5 Batarya: 9.000 mAh

9.000 mAh Ana Kamera: 50 MP

50 MP Şarj Desteği: 67W

Redmi Note 17 Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

Xiaomi'nin yeni telefonunda Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 6 Gen 5 işlemcisi bulunacak. Orta segmentte konumlanan işlemcide 2.6 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut.

Nm şeklinde kısaltılan nanometre, işlemcinin içinde bulunan transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu gösteriyor. 4 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor. Yüksek verimlilik, pil ömrünü olumlu yönde etkiliyor.

Snapdragon 6 Gen 5 yeni bir işlemci olduğundan dolayı henüz bir telefonda kullanılmadı. Fikir vermesi açısından Snapdragon 6 Gen 4, popüler MOBA oyunu Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 116 FPS, battle royale türündeki PUBG Mobile'ı ortalama 71 FPS, online aksiyon oyunu Call of Duty Mobile'ı ise ortalama 87 FPS'te çalıştırıyor. Buna göre yeni telefonda donanımı zorlamayan mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecektir.

Redmi Note 17 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Redmi Note 17 Pro, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Redmi Note 15 Pro 5G'de 6,83 inç ekran boyutu, 1280 x 2772 piksel çözünürlük AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 3.200 nit parlaklık mevcut. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 3.200 nit civarı parlaklık ve 120Hz yenileme hızı görebiliriz.

3.200 nit parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterlidir. Bu arada AMOLED ve OLED ekranlar, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Bu ekranlar ayrıca çok canlı renklere sahip.

Redmi Note 17 Pro'nun Bataryası Kaç mAh Olacak?

Xiaomi'nin yeni telefonu 9.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Cihaz ayrıca 67W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Redmi Note 15 Pro 5G'de 6.580 mAh batarya kapasitesi v e 45W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti. Dolayısıyla yeni telefon, önceki modelden daha uzun bir pil ömrü sunacaktır.

Editörün Yorumu

Bir telefonda işlemci ve yenileme hızı gibi özelliklerin yanı sıra batarya kapasitesi de oldukça önemli çünkü şarj işlemiyle sık sık uğraşmak deneyimi olumsuz etkileyebiliyor. Redmi Note 17 Pro'nun yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Böylece powerbank taşımaya gerek kalmayacak. Bu, özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacak.