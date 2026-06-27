Efsane Uzay Oyunu %90 İndirime Girdi! Döner Fiyatına Satılıyor

Popüler dijital oyun platformu Steam'de geçtiğimiz günlerde başlayan Yaz İndirimleri kapsamında birçok yapım dikkat çekici indirimlerle buluşarak oyuncuların karşısına çıktı. Bu oyunlardan biri de en iyi bilim kurgu oyunları arasında gösterilen Dead Space oldu. Uzun süredir oyunun indirime girmesini bekleyen oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat başladı.

Steam'de Dead Space Fiyatı Ne Kadara Düştü?

Steam'de devam eden Yaz İndirimleri kapsamında Dead Space, yüzde 90 indirime girdi. Normalde 59,99 dolar (2.793 TL) fiyat etiketine sahip olan yapım, kampanyayla birlikte 5,99 dolara (280 TL) düştü. Oyuncuların büyük çoğunluğundan olumlu yorumlar alan oyun 9 Temmuz'a kadar indirimli fiyatıyla satışta kalacak.

Öte yandan oyunun daha fazla içerik sunan Deluxe sürümü de aynı oranda indirime girdi. Normalde 69,99 dolara (3.260 TL) satılan Dead Space Deluxe, kampanyayla beraber 6,99 dolara (325 TL) satın alınabiliyor. Oyunu tüm ek içerikleriyle deneyimlemek isteyen oyuncular için Deluxe sürümünün daha avantajlı olduğunu belirtelim.

Dead Space Nasıl Bir Oyun?

Motive tarafından geliştirilip EA tarafından piyasaya sürülen Dead Space, uzay temalı bir hayatta kalma korku oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda mühendis Isaac Clarke'ı kontrol ediyor ve terk edilmiş bir uzay gemisinde ortaya çıkan korkunç yaratıklara karşı hayatta kalmaya çalışıyoruz.

Gerilim dolu atmosferi ve parçalama odaklı savaş mekanikleri sayesinde en dikkat çeken yapımlarından biri. Eğer Resident Evil 4, The Callisto Protocol ve Alien: Isolation gibi oyunları seviyorsanız büyük ihtimalle Dead Space de hoşunuza gidecektir.

Dead Space Türkçe Dile Sahip mi?

Dead Space, maalesef ki resmî olarak Türkçe dil desteğine sahip değil. Ancak oyunu Türkçe oynamak isterseniz çeşitli çeviri ekiplerinin hazırladığı resmî olmayan Türkçe yamalara göz atabilirsiniz.

Dead Space PC Sistem Gereksinimleri Neler?

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit ve üzeri

Windows 10 64-bit ve üzeri İşlemci: AMD Ryzen 5 2600X veya Intel Core i5-8600

AMD Ryzen 5 2600X veya Intel Core i5-8600 Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5700 veya NVIDIA GeForce GTX 1070

AMD Radeon RX 5700 veya NVIDIA GeForce GTX 1070 RAM: 16 GB

16 GB Depolama Alanı: 50 GB kullanılabilir alan (SATA SSD)

50 GB kullanılabilir alan (SATA SSD) DirectX Sürümü: DirectX 12

Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit ve üzeri

Windows 10 64-bit ve üzeri İşlemci: AMD Ryzen 5 5600X veya Intel Core i5-11600K

AMD Ryzen 5 5600X veya Intel Core i5-11600K Ekran Kartı: AMD Radeon RX 6700 XT veya NVIDIA GeForce RTX 2070

AMD Radeon RX 6700 XT veya NVIDIA GeForce RTX 2070 RAM: 16 GB

16 GB Depolama Alanı: 50 GB kullanılabilir alan (PCIe SSD)

50 GB kullanılabilir alan (PCIe SSD) DirectX Sürümü: DirectX 12

Editörün Yorumu

Dead Space, korku ve bilim kurgu türünü seven oyuncular için en iyi seçeneklerden biri. Oyunun şimdi yüzde 90 indirime girmesi ise oyuncular için dikkat çekici bir fırsat sunuyor. Oyunda resmi Türkçe dil desteği bulunmasa da topluluk tarafından hazırlanan Türkçe yamalar sayesinde bu dil engelini aşmak mümkün.