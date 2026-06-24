Xiaomi'nin Dev Bataryalı Telefonu İçin Geri Sayım! 200 MP Kamerayla Gelecek

Xiaomi çok yakında Redmi Note 17 Pro Max isimli yeni telefonunu piyasaya sürecek. Çinli şirket daha önce bu seride Pro Max isimli bir model kullanmadığı için de yeni modelle ilgili birçok soru işareti söz konusu. Son ortaya çıkan raporlar ise bu soru işaretlerinin bazılarını gideriyor. İşte merak edilen detaylar!

Redmi Note 17 Pro Max Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

İşlemci: MediaTek Dimensity 7500

Kamera: 200 megapiksel ana kamera

Batarya: 10.000 mAh

Redmi Note 17 Pro Max Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Güvenilir kaynaklara göre Redmi Note 17 Pro Max'te 1.5K çözünürlüklü düz bir ekran bulunacak. Sızıntılarda şu an için akıllı telefonun yenileme hızı, panel türü veya ekran boyutuyla ilgili bir detay yok. Ancak Redmi Note 15 Pro gibi önceki modellere baktığımızda muhtemelen AMOLED ekrana ve 120Hz yenileme hızına sahip olacağını söyleyebiliriz.

AMOLED ekranlarda renkleri en gerçekçi haliyle görebiliyorsunuz. Aynı zamanda siyahların griye dönmesi gibi can sıkıcı durumlar bu tür panellerde yaşanmıyor. Ek olarak 120Hz tazeleme hızı ise menü geçişlerinde, oyunlarda ve web sayfası kaydırmalarında fazlasıyla akıcı bir deneyim sunuyor.

Redmi Note 17 Pro Max İşlemcisi Ne Olacak?

Akıllı telefonda MediaTek'in Dimensity 7500 yonga setine yer verilecek. Bu donanımın üretiminde 4 nm mimari teknolojisi kullanıldı. Bu gibi durumlarda nm (nanometre) değeri ne kadar küçük olursa o kadar iyi oluyor. Örneğin 4 nm tabanlı bir işlemci 5 nm veya daha eski yongalara kıyasla daha verimli ve daha yüksek performansta çalışıyor.

Maalesef bu yonga seti geçtiğimiz ayın sonunda tanıtıldığı için şu anda oyun performansıyla ilgili bir yorum yapmak pek de doğru olmaz. Ancak orta-üst segmente hitap eden bir yonga seti olduğunu düşündüğümüzde PUBG Mobile ve Genshin Impact gibi mobil oyunları en ufak bir sorun çıkarmadan akıcı bir şekilde çalıştırabileceğini söyleyebiliriz.

Redmi Note 17 Pro Max Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Kaynakların iddiasına göre modelde 200 megapiksel çözünürlüklü bir ana kamera mevcut olacak. Henüz diğer sensörlerin türleriyle ve çözünürlükleriyle ilgili bir detay mevcut değil. Burada bir karşılaştırma yaparsak Redmi Note 15 Pro+'ta 200 megapiksel ana ve 8 megapiksel ultra geniş açı kameraları tercih edilmişti. Redmi Note 17 Pro Max'te çok yüksek ihtimalle daha iyi kameralar karşımıza çıkacak.

Redmi Note 17 Pro Max Batarya Özellikleri Neler Olacak?

Cihazın en çok dikkat çeken özelliklerinden birisi de bataryası olacak. Bu kapsamda telefonda 10.000 mAh kapasiteli bir pilin kullanılacağı söyleniyor. Bu sayede gün içerisinde sürekli şarj cihazı arama gibi bir derdiniz olmayacak diyebiliriz. Şarj hızları ise henüz belli değil. Ancak yüksek ihtimalle 100W veya daha üzeri hızların desteklenmesi ihtimaller dahilinde.

Redmi Note 17 Pro Max Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Henüz Redmi Note 17 Pro Max'in tanıtım tarihiyle ilgili bir açıklama yapılmadı. Ancak kaynaklara göre şirket yeni akıllı telefonunu temmuz ayının sonlarında veya en geç ağustos ayının başlarında kullanıcıların beğenisine sunacak. Bunun dışında Türkiye'de Redmi Note 15 serisinin çoğu modeli satılıyor. Bu kapsamda yeni cihazın da tanıtıldıktan bir süre sonra ülkemize gelmesi ihtimaller dahilinde.

Redmi Note 17 Pro Max Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi Note 17 Pro Max'in bir selefi olmadığından fiyatıyla ilgili kesin konuşmak çok zor. Fakat Redmi Note 15 Pro+'ın halihazırda Türkiye'de 34.399 TL'den başlayan fiyatlarla satıldığını biliyoruz. Yeni telefon genel performansı itibariyle bu modelden çok daha yetenekli olacak. Yani cihaz ülkemize gelirse çok yüksek ihtimalle 40.000 TL civarında bir fiyatla satışa çıkabilir.

Editörün Yorumu

Redmi Note 17 Pro Max ile ilgili bu son sızıntıyı gördükten sonra akıllı telefonla ilgili beklentilerim fazlasıyla arttı. Eğer cihaz tahmin ettiğimiz gibi 40.000 TL bandında ülkemizde satışa çıkarsa gerçekten önemli bir alternatif olabilir diye düşünüyorum.