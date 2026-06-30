Bu Açık ile WhatsApp'ta Engellendiğinizi Anında Görebiliyordunuz

WhatsApp'ta karşı tarafın sizi engelleyip engellemediğini anlamak için birçok yol var. Bunlardan biri, yakın zamana kadar en doğru sonucu veriyordu. Çok fazla kişi tarafından bilinmeyen yöntem, uygulamada yer alan bir özellikteki açık sayesinde çalışıyordu. Şimdi ise bu açık WhatsApp tarafından kapatıldı.

WhatsApp'taki Engellendiğini Görme Açığı Nasıl Çalışıyordu?

WhatsApp'ta bir kişinin sizi engelleyip engellemediğini görmek, şirketin sohbet güvenliğini sağlamak için sunduğu uçtan uca şifreleme doğrulama özelliğindeki bir hata sayesinde mümkün oldu. Normalde iki kullanıcı arasındaki mesajların şifrelenmiş olup olmadığını gösteriyor. Ne var ki bu daha sonra engelleyen birisi üzerinde denedi.

İlginç bir şekilde sistem hata verdi. Bunun tesadüf olup olmadığını anlamak adına farklı kullanıcılar üzerinde de testler gerçekleştirildi ve yine aynı hata alındı. Bu da bir kişi tarafından engellenip engellenilmediğini öğrenmek için bir anda yaygın olarak başvurulan bir yönteme dönüştü.

Kullanıcıların bir kişinin kendisini engelleyip engellemediğini öğrenmek için tek yapması gereken, onunla olan sohbeti açıp ismin üzerine basmak ve şifre doğrulaması gerçekleştirmekti. Eğer karşı taraf sizi engellemediyse WhatsApp her şeyin yolunda olduğunu gösteriyordu. Ama bir engel söz konusu olduğunda sistem hata veriyor, doğrulama işlemi başarısız oluyordu.

Yani bu aslında WhatsApp tarafından bir özellik olarak sunulmadı. Farklı bir işlevi vardı. Hata keşfedildikten sonra farklı bir amaçla kullanılmaya başlandı. Klasik yöntemlere göre daha doğru sonuç vermesi de onun kısa süre içinde çok tercih edilen yöntemlerden biri olmasını sağladı.

WhatsApp Açığı, Eski Sürümlerde Hâlâ Çalışıyor mu?

WhatsApp'ın şifreleme doğrulama özelliği artık hiçbir şekilde çalışmıyor. Play Store ya da App Store üzerinden uygulamayı güncelleseniz de güncellemeseniz de bir önemi yok. Eski sürümler de dahil olmak üzere hiçbir şekilde size sonuç vermiyor. Bunun sebebi, WhatsApp'ın değişikliği sunucu tarafında yapması.

Artık ne yaparsanız yapın, bu açığı kullanarak birinin sizi engelleyip engellemediğini anlayamıyorsunuz. Bir kişi sizi engellemiş olabilir. Şifreleme doğrulaması yaparsanız işlem sorunsuz şekilde tamamlanacak. Herhangi bir hata ile karşılaşmayacaksınız. Diğer kullanıcının sizi engelleyip engellemediği konusundaki soru işaretleriniz ise devam edecek.

WhatsApp'ta Engellendiğini Anlamanın Artık Hiçbir Yolu Yok mu?

WhatsApp'ta engellendiğinizi anlamanın hâlâ birçok yolu var. Kısa süre önce kapatılan açık gibi size kesin sonuç vermese de birkaç ipucunu değerlendirdikten sonra karşıdaki kişinin sizi engellediğinden emin olabilirsiniz. İşte bunun için dikkate almanız gereken tüm göstergeler:

Mesajların sürekli tek tık kalması

Son görülme ve çevrim içi bilgilerinin önceden açık olmasına rağmen yakın zamanda kaybolması

Önceden profil fotoğrafı kullanmasına rağmen fotoğrafı birden kaybolması

Onu uygulamada aradığınızda hiçbir şekilde bağlantı kurulamaması

Çok sık durum paylaşıp birden paylaşımları durdurması

Onun başkaları tarafından gruba alınmasına rağmen sizin tarafınızdan gruba davet edilememesi

Editörün Yorumu

Sebebini bilmiyorum ama bazı insanlar, bu tür yöntemlere çok fazla ilgi gösteriyor. Açık eğer kapatılmasaydı belki de bu yöntem de yukarıda sıraladıklarımız gibi uzun yıllarca çokça tercih edilen yöntemler arasında yer alacaktı. Belki de WhatsApp'ın da X (eski adıyla Twitter) gibi sizi engelleyen kişileri göstermesinin vakti gelmiştir.