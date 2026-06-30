Bu Tablet, Oyunlarda Donma ve Takılmayı Tarihe Karıştıracak

iQOO, oyun tableti tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile birlikte tabletin işlemcisi açıklığa kavuştu. İsmi henüz belli olmayan bu cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak. Tablet bu sayede kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile sorunsuz şekilde çalıştırabilecek.

iQOO'nun Oyun Tabletinde Hangi İşlemci Bulunacak?

Tablet gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 6 veya Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemcisi bulunacak. Bu işlemciler henüz tanıtılmadığı için oyun performansı belli değil. Fikir vermesi açısından Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi, çok kaliteli grafiklere sahip aksiyon RPG oyunları Wuthering Waves ve Genshin Impact'i ortalama 60 FPS'te çalıştırıyor.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisine sahip mobil cihazlarda battle royale oyunu PUBG Mobile ve popüler MOBA oyunu Mobile Legends: Bang Bang ortalama 120 FPS'te oynanabiliyor. Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinin oyun performansı göz önünde bulundurulduğunda yeni tablette en iyi grafikli mobil oyunlar bile kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan oynanabilecektir.

iQOO'nun yeni tabletinde oyun oynamanın yanı sıra video düzenleme gibi ağır işler bile sorunsuz bir şekilde yapılabilecektir. Bu arada Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinin Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17, OnePlus 15T ve OnePlus 15 dahil olmak üzere pek çok mobil cihazda yer aldığını belirtelim.

Snapdragon 8 Elite Gen 6'nın 2 nm üretim süreciyle geliştirilmesi bekleniyor. Nm olarak kısaltılan nanometre, işlemcideki transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu ifade ediyor. Düşük nm değerine sahip olan işlemcilerde daha fazla transistör bulunuyor. Transistörler birbirine daha yakın olduğu için akım daha kısa mesafe kat ediyor. Bu da işlemcinin daha z güç tüketmesini, daha az ısınmasını ve daha yüksek hızlara çıkabilmesini sağlıyor.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinin Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirildiğini belirtelim Bu işlemcide 4.6 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.62 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Snapdragon 8 Elite Gen 6 veya Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro'da da sekiz adet çekirdek yer alacak.

iQOO'nun Oyun Tableti Ne Zaman Tanıtılacak?

iQOO'nun oyun tabletinin 2026 yılının eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte tabletin tüm özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek batarya kapasitesi ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan iQOO Pad6 Pro, 2026 yılının mayıs ayında tanıtılmıştı.

iQOO'nun Oyun Tableti Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda iQOO marka akıllı telefonlar ve tabletler satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni tabletin Türkiye'de satışa sunulması beklenmiyor. Tabletin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

iQOO'nun Oyun Tabletinin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iQOO Pad 6 Pro için 4 bin 499 yuan (30 bin 919 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni tablet 4 bin 200 yuan (28 bin 685 TL) başlangıç fiyat etiketiyle satılabilir. Tablet Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 35 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu nedenle tabletin farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Mobil cihazda oyun oynamayı seven biri olarak yeni tabletin işlemcisi dikkatimi çekti. Cihazın bu güçlü işlemci sayesinde Genshin Impact gibi yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma veya donma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Tablette oyun oynamanın yanı sıra video düzenlemek gibi işlerin de rahatça yapılabileceğini düşünüyorum.