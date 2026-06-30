Bir Devir Sona Eriyor: İçten Yanmalı Mazda MX-5 İçin Son Şans!

Mazda MX-5, bir otomobilin keyifli olması için güçlü olmak zorunda olmadığını uzun yıllardır herkese gösteriyor. Mütevazı atmosferik motoruna rağmen küçük boyutları ve düşük ağırlığı ile Mazda MX-5, keyifli sürüş diyince aklımıza gelen ilk otomobillerden oluyor. Dördüncü nesli ile uzun yıllardır piyasada olan Mazda MX-5, yakında beşinci nesline kavuşacak.

Mazda MX-5 Yeni Neslinde İçten Yanmalı Motorla Mı Gelecek?

2015 yılında piyasaya çıkan dördüncü nesil Mazda MX-5, artık ömrünün sonuna yaklaşıyor. Düşük ağırlık merkezi, manuel vitesi ve arkadan itişli yapısı ile Mazda MX-5, otomobilseverler için keyifli sürüşe giden en kısa yol olarak görülüyor. Bu yapısını uzun zamandır koruyan otomobilin beşinci neslinde de bu durumu korunacağını söyleyebiliriz. Ancak aynı durum maalesef altıncı için geçerli olmayacak.

Mazda Avustralya CEO'su Vinesh Bhindi, yaptığı açıklama ile önümüzdeki yıl tanıtılması beklenen beşinci nesil MX-5'in son içten yanmalı model olacağını belirtti. Henüz yeni modelin tanıtım tarihi hakkında bilgi vermeyen Bhindi, altıncı nesilde ise gittikçe sıkılaşan regülasyonlar nedeniyle en azından bir hibrit desteğin olacağına inanıyor.

Beşinci Nesil Mazda MX-5 Hangi Özelliklere Sahip Olacak?

Son gelen bilgilere göre beşinci nesil MX-5'in geliştirmelerine devam ediliyor. Japon üretici, arkadan çekişli spor otomobilinde SKYACTIV-Z ailesinden 2,5 litrelik atmosferik bir motor kullanmayı planlıyor. Büyüyen motor hacmine rağmen yeni modelin ağırlığının ise 1.000 kilogramın altında tutulması hedefleniyor.

Mevcut nesile göre çok daha güçlü olması beklenen 'NE' Mazda MX-5'in, 1 tonun altında tutulması Mazda mühendisleri için gerçekten zor bir meydan okuma olacak. Mühendisler bunu başardıkları takdirde, muhtemelen 200 beygirin üzerinde güce sahip arkadan itişli bir otomobil ve 1.000 kilogramın altında bir ağırlıkla baş başa kalacağız. Sadece bu iki özellik bile karşımızda oldukça keyifli bir otomobil olacağını gösteriyor.

Elektrikli Mazda MX-5 Neden İstenmiyor?

Hafiflik, düşük ağırlık merkezi ve mekanik yapıyı Mazda MX-5'i oluşturan üç temel taş olarak sayabiliriz. Tamamen elektrikli ya da hibrit bir versiyon ise maalesef bu özellikleri daha en baştan kaybediyor. Ağır batarya paketi maalesef bu ikonik otomobilin sunduğu çevik sürüşün önüne geçecektir.

Bunun yanı sıra elektrikli versiyonda mevcut MX-5'te bulduğumuz mekanik sürüşle de karşılaşmak bir hayli zor. Bu anlamda Mazda mühendsilerini MX-5'in mirasını yaşatmak için oldukça zorlu bir görev bekliyor. Neyse ki elektrikli bir Mazda MX-5 için henüz zaman var ve 2030'lu yılların ortasından önce gelmeyecek.

Beşinci Nesil Mazda MX-5 Ülkemizde Satılacak Mı?

2025 yılı ile birlikte maalesef Mazda ülkemizdeki satışlarını sonlandırdı. Japon üretici, Japonya'da üretilen modellere uygulanan ekstra vergiler, motor hacmine göre uygulanan ÖTV ve düşük satış rakamları yüzünden Türkiye'deki satışlarını durdurma kararı almıştı. Modellerinin büyük bir çoğunluğunu Japonya'da üreten markanın yakın zamanda ülkemizde dönmesi zor görünüyor. Bu yüzden büyük ihtimalle yeni nesil Mazda MX-5 Türkiye yollarına çıkamaycak.

Son dönemde Mazda'nın Doğan Trend Otomotiv ile yaptığı anlaşmalar ise markanın satış sonrası hizmetlerini kapsıyor. Bu anlaşmanın ilerleyen dönemde genişlemesi ve vergi sistemimizin değişmesi koşulu ile Japon markayı tekrar ülkemizde görme şansımız az da olsa bulunuyor.

Editörün Yorumu

Mazda, başta MX-5 olmak üzere şimdiye kadar birçok özel otomobil ile karşımıza çıktı. Maalesef ülkemizdeki algısı ve yanlış pazarlama stratejileri yüzünden markanın hakettiği değeri görmediğini düşünüyorum. Vergilendirme sistemi yüzünden Mazda gibi bir markanın ülkemizden çekilmesi gerçekten büyük bir kayıp. Tıpkı artık Honda Civic'in ülkemizde satılmıyor olması gibi.

Mazda MX-5'e geçtiğimizde ise en az bir nesil daha bu ikonik aracı köklerine uygun bir şekilde görecek olmak beni çok mutlu ediyor. Artan motor hacmi ve gücü, düşük ağırlık ile birleşitirildiğinde efsane olmaya aday bir otomobil ile karşı karşıya olabilir. Sonraki nesilde elektrikli hâli ile Mazda MX-5'in nasıl bir sürüş sunacağını ise hep beraber bekleyip göreceğiz.