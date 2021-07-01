iPhone 12 Serisinin Satış Miktarı Dudak Uçuklatıyor!

iPhone 12 serisinin satış miktarı gün yüzüne çıktı. Geçtiğimiz yılın ekim ayında tanıtılan iPhone 12 serisi, 7 ay gibi kısa bir sürede milyonlarca adet satmayı başardı. Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple, söz konusu iPhone modelleri ile büyük bir başarının altına imza attı.

iPhone 12 Serisinin Satış Miktarı 100 Milyonu Aştı

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz aylarda iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max olmak üzere dört farklı akıllı telefon modelini satışa sunmuştu.

Araştırma şirketi Counterpoint, iPhone 12 serisinin satış adetine ilişkin bir rapor paylaştı. Şirket, söz konusu serinin ilk 7 ayda yani 2021 yılının nisan ayına kadar 100 milyondan fazla sattığını açıkladı. Paylaşılan bilgilere göre ABD'li teknoloji devi Apple, söz konusu iPhone serisi ile büyük bir başarı elde etti.

iPhone 11 ve iPhone 12 serileri arasında model tercihlerinde bir değişiklik yaşandı. Tüketicilerin yüzde 29'luk kısmı ilk 7 ayda iPhone 12 Pro Max modelini terch etti. iPhone 11 Pro Max'in tercih edilme oranı ise yüzde 25 seviyesindeydi. Böylece iPhone 12 serisi, iPhone 11 serisinden yüzde 22 daha fazla gelir elde etmiş oldu.

iPhone 11 Pro Max ve iPhone 12 Pro Max'in fiyat etiketi 1099 dolardı. iPhone 12 Pro Max modelinde 5G özelliği, daha yüksek kapasiteli RAM, A14 Bionic işlemci yer alıyor. Kullanıcıların yeni iPhone modellerine geçmesindeki diğer neden ise OLED ekranlardı.

Geçtiğimiz yıl satışa sunulan iPhone modellerinin kutusundan kulaklık ve şarj cihazı eklenmemişti. Apple, bu karardan dolayı eleştirilere maruz kalmıştı ancak bu durumun satışlara etki etmediğini görüyoruz.

iPhone 13 Modelleri Ne Zaman Çıkacak?

Apple, yeni iPhone modellerini özellikle birkaç yıldan beri eylül ayında tanıtıyor ancak yeni tip koronavirüs sagınından ötürü bu durum iPhone 12 modellerinde değişti. COVID-19'dan ötürü iPhone modellerinin sadece tanıtım tarihi değil piyasaya sürülme tarihi de değişti. Bu nedenle iPhone 13'ün ne zaman tanıtılacağını veya ne zaman satışa sunulacağını belirtmek için henüz çok erken.