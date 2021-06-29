Dünya Çapında En İyi Uygulamalar ve Oyunlar (2021)

Araştırma şirketi Sensor Tower tarafından paylaşılan rapor ile birlikte en iyi uygulamalar ve oyunlar belli oldu. Şirket tarafından paylaşılan rapora göre 2021 yılının ilk yarısında Android ve iOS platformlarındaki uygulamalara toplamda 64,9 milyar dolar harcandı.

2021'de En İyi Uygulamalar ve Oyunlar Neler?

Sensor Tower, 2021'nin ilk yarısında App Store ve Google Play Store'daki uygulamalara toplamda 64,9 milyar dolar harcandığını açıkladı. Bu miktar, 2020 yılının aynı döneminde elde edilen gelire göre yüzde 24,8'lik bir artış anlamına geliyor.

2021 yılının ilk yarısında App Store'da 41,5 milyar dolar harcanırken Google Play Store'da ise aynı dönemde 23,4 milyar dolar harcandı. Kullanıcılar, bu yılın ilk yarısında TikTok'ta 920 milyondan fazla harcama yaptığı tahmin ediliyor. YouTube'un 564,7 milyon dolar gelir elde ettiği belirtilirken Tinder'ın ise 520,3 milyon dolarlık kazanç elde ettiği açıklandı.

Araştırma firması Sensor Tower tarafından paylaşılan bilgilere göre 2021 yılının ilk yarısında mobil oyunlara toplamda 44,7 milyar dolar harcandı. App Store'da 26 milyar dolarlık oyun içi harcama yapıldı. En çok hasılat elde eden mobil oyun Honor of Kings olurken ikinci sırada ise başarılı battle royale oyunu PUBG Mobile yer aldı.

En Çok Kazanan Uygulamalar Listesi

TikTok YouTube Tinder Piccoma Disney+ Tencent Video Google One iQIYI Line Manga Twitch

En Çok İndirilen Uygulamalar

TikTok Facebook Instagram WhatsApp Telegram Messenger Zoom Snapchat CapCut Google Meet

En Çok Kazanan Oyunlar Neler?

Honor of Kings PUBG Mobile Genshin Impact Roblox Coin Master Pokemon Go Candy Crush Saga Garena Free Fire Rise of Kingdoms Uma Musume

En İndirilen Oyunlar Listesi