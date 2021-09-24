iPhone 13 Serisi Ön Siparişe Sunuldu

14 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşen çevrim içi etkinlik sırasında tanıtılan iPhone 13 serisi ülkemizde ön satışa sunuldu. Peki yeni modellerin fiyatları ne kadar ve ön siparişle satın alınan ürünler ne zaman sahiplerine ulaşacak? İşte konu hakkında merak edilen detaylar ve dahası!

iPhone 13 Serisi Ön Satışa Sunuldu

Her ülkedeki resmi satış takvimleri farklılık gösterdiğinden dolayı, iPhone 13 modellerinin ülkemizde 24 Eylül 2021 tarihinde ön siparişe sunulacağını ve 01 Ekim 2021 itibarıyla resmi olarak satışa sunulacağını öğrenmiştik. Yani şu andan itibaren fiziki ve sanal mağazalardan yeni iPhone 13 modellerinin siparişlerini verebilirsiniz.

Şu an verilen ön siparişlerin ardından ürünlerin kargolanması ve alıcıya ulaşması muhtemelen bir ila iki hafta sürecektir. Yine de daha detaylı ve daha doğru bilgi edinmek adına satın aldığınız mağaza ya da internet sitesi ile iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.

iPhone 13 Mini Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

128 GB için 10.999 TL

256 GB için 11.999 TL

512 GB için 13.999 TL

iPhone 13 Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

128 GB için 11.999 TL

256 GB için 12.999 TL

512 GB için 14.999 TL

iPhone 13 Pro Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

128 GB için 15.999 TL

256 GB için 16.999 TL

512 GB için 18.999 TL

1 TB için 20.999 TL

iPhone 13 Pro Max Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

128 GB için 17.999 TL

256 GB için 18.999 TL

512 GB için 20.999 TL

1 TB için 22.999 TL

Yeni modellerin ülkemizdeki resmi satış fiyatlarına göz attığımızda iPhone 13 Mini 10.999 TL, iPhone 13 11.999 TL, iPhone 13 Pro 15.999 TL ve iPhone 13 Pro Max 17.999 TL başlangıç fiyatları ile kullanıcılarla buluşuyor. Şirket, bu seneki modellerde bir değişikliğe giderek minimum depolama birimini 128 GB olarak yapılandırmıştı.