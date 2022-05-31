iPhone 13 Tasarımına Benzer Yeni Bir Telefon Piyasaya Sürüldü

Bugün erken saatlerde LeTV, şirketin ana pazarı olan Çin'de sessiz sedasız yeni bir akıllı telefon piyasaya sürdü. Söz konusu model, yeni bir bütçe segmenti telefon olan Y1 Pro adıyla raflardaki yerini aldı. Telefonla ilgili önemli olan nokta her yönüyle iPhone tasarımına benziyor olmasıyla ilgili.

Tasarımdan başlamak gerekirse LeTV Y1 Pro, Apple'ın iPhone 13 modelinden bırakın ilham almayı, doğrudan aynı tasarıma sahip olmayı amaçlamış gibi görünen bir tasarıma sahip. Düz bir arka panele sahip telefonun köşelerindeki ovallik belli olurken, kamera ünitesi ve görüntü sensörü hizalaması da birebir aynı. Ön tarafta, metalik bir çerçeveyle çevrelenmiş çentikli bir ekrana sahip. Çinli marka, akıllı telefonu bir bütçe amiral gemisi modeli olarak pazarlıyor ve uygun maliyetli bir fiyat etiketi ile birinci sınıf bir yapı kalitesi sunuyor.

iPhone 13 Benzeri Tasarıma Sahip LeTV Y1 Pro'nun Özellikleri

Ekran, 1560 x 720 piksel çözünürlüğe sahip 6,5 inç bir LCD panelden oluşuyor. Ekranın altına indiğimizde ise bizleri 4G özellikli bir işlemci olan UNISOC Tiger T310 işlemci karşılıyor. Bu işlemciye 4 GB'a kadar RAM ve 256 GB'a kadar dâhili depolama eşlik ediyor. 4.000 mAh pile sahip telefon ayrıca 10W şarj hızına sahip.

Diğer özellikler arasında çift kart 4G desteği, yerleşik Le OS 9.1,9.5 mm kalınlık ve 208 gram ağırlık bulunuyor. Telefon çoklu depolama seçenekleriyle satışa sunulmuş durumda ve 4GB + 32GB modeli için 499 Yuan (yaklaşık 75 dolar) ücrete sahip. 4GB + 128GB modeli 699 Yuan (yaklaşık 105 dolar) iken en üst seviye 4GB + 256GB modeli 899 Yuan (yaklaşık 135 dolar) olarak fiyatlandırılmış. Renk seçenekleri noktasında da iPhone 13 ile benzerliği öne çarpıyor.

Bu noktada asıl merak edilen Apple'ın bu telefonla ilgili bir dava açıp açmayacağı yönünde. Geçmişte de benzer tasarımlarda telefon görsek de birçoğu çakma telefon adında piyasaya sürülen telefonlardan ibaretti. Böylesi resmî bir girişime karşı Apple'ın hamlesi ne olacak hep birlikte göreceğiz.