iPhone 14 Kamera Özellikleri Belli Oldu

Bu yılın başlarında birden fazla rapor, Apple'ın iPhone 14'ün ön kamerasında büyük yükseltmeler üzerinde çalıştığını öne sürmüştü. Şimdi analist Ming-Chi Kuo, Apple'ın yıllardır en büyük güncellemesini iPhone 14 ile alacak olan selfie kamera bileşenleri için seçtiği tedarikçiler hakkında yeni ayrıntılarla bu söylentileri doğruladı.

Analist tarafından bir blog gönderisinde ve ayrıca Twitter'da da paylaşıldığı üzere Apple, tedarikçilerini yeni iPhone 14 ön kamerası için belirlemiş durumda. Bazıları, yeni iPhone için kamera sensörleri sağlamaya devam edecek olan Sony gibi hâlihazırda Apple'ın ortakları olmaya devam etse de Lensler Genius ve Largan tarafından sağlanacak. Yeni odak modülü ise Alps ve Luxshare'den gelecek.

Ancak ön kamera modülü söz konusu olduğunda Apple, ortakları olarak Cowell ve ilk kez Güney Koreli şirket LG Innotek'e sahip olacak. Apple ve LG Innotek arasındaki ortaklık, Cupertino merkezli şirketin kalite sorunları nedeniyle Çinli kamera üreticilerinin bileşenlerini reddetmesinin ardından geçen ay zaten bildirilmişti.

Kuo'nun raporuna göre iPhone 14, Apple'ın son yıllardaki en büyük selfie kamera iyileştirmesinin temsili olacak. Analist, yeni kameranın mevcut sabit odaklı kameraya kıyasla fotoğraf ve video çekmek için önemli ölçüde daha iyi kalite ile sonuçlanması gereken otomatik odaklama özelliğine sahip olacağını tahmin ediyor. Diğer iyileştirmeler ise mevcut beş parçalı lense karşı altı parçalı bir lensten ibaret. iPhone 14'ün ön kamerasının da daha büyük bir f/1.9 diyafram açıklığına sahip olması bekleniyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse iPhone'un ön kamerası, Apple'ın f/2.2 diyafram açıklığına sahip yeni 12MP lensi tanıttığı iPhone 11'den bu yana hemen hemen her seride aynıydı.

iPhone 14 Pro ile Kamerada Daha Fazla İyileştirme Bekleniyor

Selfie kamera iyileştirmeleri tüm iPhone 14 serisi için mevcut olsa da bazı yükseltmeler daha pahalı iPhone 14 Pro modelleriyle sınırlı olacak. Önceki raporlar, bu yılki Pro modellerinin 8K çözünürlükte video çekebilen 48MP sensörlü yeni bir geniş kameraya sahip olacağını ortaya çıkarmıştı.

Şimdilik giriş seviyesi iPhone 14 modellerinin her birinin 12MP geniş ve ultra geniş lensli aynı arka kamera ünitesine sahip olduğu söyleniyor. Elbette bu, lenslerin diğer özelliklerinin yükseltilemeyeceği anlamına gelmiyor. iPhone 14, iki normal model ve iki Pro model olmak üzere dört farklı versiyonda satışa sunulacak. Mini boyutlu iPhone'un üretimden kaldırılması bekleniyor ve yerini yeni bir 6.7 inç iPhone 14 Max'e bırakacak. Pro modelleri ise mevcut nesil ile aynı boyutu koruyacak ancak bu sefer çentiği ortadan kaldıran yeni bir ekran tasarımıyla gelecek.

Ayrıca kaynaklardan bazıları yeni iPhone'ların iPhone 13'teki A15 Bionic işlemciye sadık kalacağını, diğerlerinin (muhtemelen iPhone 14 Pro modelleri) yeni A16 işlemciye sahip olacağını iddia ediyor. Apple'ın yeni iPhone'ları Eylül ayında tanıtması bekleniyor.