iPhone 14 Max Tedarik Zinciri Sorunlarıyla Karşı Karşıya

Apple kısa süre önce, gelecek ay seri üretime başlamayı planladığı iPhone 14 serisinin deneme üretimine başladı ancak bazı analistler durumun şu anda kasvetli olduğuna inanıyor. Rapor edilen ancak doğrulanmamış iPhone 14 Max modeli için üretimin programın gerisinde olduğu söylendiğinden, yaklaşan iPhone, artan küresel enflasyon nedeniyle malzeme sıkıntısından bile kaçamayabilir.

Söylentilere göre iPhone 14, iPhone 13'te olduğu gibi dört farklı varyanta sahip olacak ancak görünen o ki, iPhone 14 Max ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere yalnızca bir tane yerine iki büyük boyutlu model olacak ve bu da bileşen güvenliğini önceki yıllara göre daha zor hâle getiriyor. Tanınmış ekran tedarik uzmanı Ross Young'a göre üretimin programın gerisinde kalmasının nedeni bu gereksinim olarak gözüküyor.

iPhone 14 Serisi Gecikmeler Yaşayabilir

Young kısa süre önce bir tweet aracılığıyla iPhone 14 Max'in ekran panelinin tedarikinin "Ağustos ayına kadar hâlâ çok geride" olduğunu ve Pro sürümlerinin şimdilik bundan etkilenmediğini bildirdi. Young, arz seviyelerinin normal Max telefonlarından üç kat daha fazla olduğunu ve bu ekranların iyi durumda göründüğünü bildiriyor.

Özellikle standart iPhone 14 Max, Pro modelinden farklı bir ekrana sahip olduğu için işleri yavaşlatıyor. Pro modellerinde şirketin ayarlanabilir yenileme hızı teknolojisi olan Apple'ın ProMotion'ı kullanılıyor. Bu, iPhone 14 Pro Max'in 120Hz uyarlanabilir yenileme hızına sahip olacağını, normal Max'in ise 60Hz'de kalacağını gösteriyor.

Apple'ın iki geniş formatlı varyant (Max ve Pro Max) üretme gerekçesinin, daha büyük ekranlı akıllı telefonların pazara hakim olma eğiliminde olduğu Çin gibi ülkelerde uluslararası satışlarını artıracağı bildiriliyor.