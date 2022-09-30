iPhone 14 Plus Türkiye Ön Sipariş Tarihi Belli Oldu

Apple'ın yeni piyasaya sürdüğü iPhone 14 Plus için Türkiye ön sipariş tarihi belli oldu. İşte detaylar!

iPhone 14 Plus Türkiye Ön Sipariş Tarihi Belli Oldu
Samet Dönmez
Samet Dönmez -

Dünyanın en çok satan telefonları arasında yer alan iPhone serisinin yeni üyeleri geçtiğimiz hafta tanıtılmıştı. 7 Eylül'de yapılan Apple etkinliğinde 4 farklı iPhone modeli görücüye çıktı. Yurt dışında satışları başlayan iPhone 14 modellerinin ülkemizde ne zaman alınabileceği ise merak konusuydu.

Bugün Apple tarafından gelen bir açıklamaya göre iPhone 14 Plus'ın ön sipariş tarihi belli oldu. Apple'ın geride bıraktığı "S" takısına sahip telefonlarla benzer bir klasmanda olduğu düşünülen iPhone 14 Plus, 7 Ekim tarihinde Türkiye'de ön siparişe açılacak.

iPhone 14 Plus Türkiye Ön Sipariş Tarihi Belli Oldu

iPhone 14 Plus Özellikleri

Firmanın tanıttığı 4 farklı iPhone modelinden biri olan iPhone 14 Plus, çoğu özelliği bakımından standar iPhone 14 modeline benziyor. Telefondaki en büyük farklılık iPhone 14'te bulunan 6,1 inçlik ekranın 6,7 inç boyutuna kullanılması.  En düşüğü 128 GB olmak üzere çeşitli depolama seçeneklerine sahip olan iPhone 14 Plus, gücünü iPhone 13'te de yer alan Apple A15 Bionic çipten alıyor. 6 GB RAM'e sahip olan telefonda 12 megapiksel kamera yer alıyor. Aynı zamanda standart modele kıyasla daha uzun şarj ömrüne sahip olan iPhone 14 Plus'ta 4325 mAh batarya bulunuyor.

iPhone 14 Plus Fiyatı

  iPhone 14 Plus Fiyatı
128 GB 34.999 TL
256 GB 37.599 TL
512 GB 42.899 TL

Apple iPhone 14 Serisi Özellikleri ve Fiyatı
MOBİL

Apple iPhone 14 Serisi Özellikleri ve Fiyatı

iPhone 13 modelleri ile önemli satış başarılarına imza atan Apple, 2022 yılında iPhone 14 serisi ile bu başarısını sürdürmeyi hedefliyor.

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