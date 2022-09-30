iPhone 14 Plus Türkiye Ön Sipariş Tarihi Belli Oldu

Dünyanın en çok satan telefonları arasında yer alan iPhone serisinin yeni üyeleri geçtiğimiz hafta tanıtılmıştı. 7 Eylül'de yapılan Apple etkinliğinde 4 farklı iPhone modeli görücüye çıktı. Yurt dışında satışları başlayan iPhone 14 modellerinin ülkemizde ne zaman alınabileceği ise merak konusuydu.

Bugün Apple tarafından gelen bir açıklamaya göre iPhone 14 Plus'ın ön sipariş tarihi belli oldu. Apple'ın geride bıraktığı "S" takısına sahip telefonlarla benzer bir klasmanda olduğu düşünülen iPhone 14 Plus, 7 Ekim tarihinde Türkiye'de ön siparişe açılacak.

iPhone 14 Plus Özellikleri

Firmanın tanıttığı 4 farklı iPhone modelinden biri olan iPhone 14 Plus, çoğu özelliği bakımından standar iPhone 14 modeline benziyor. Telefondaki en büyük farklılık iPhone 14'te bulunan 6,1 inçlik ekranın 6,7 inç boyutuna kullanılması. En düşüğü 128 GB olmak üzere çeşitli depolama seçeneklerine sahip olan iPhone 14 Plus, gücünü iPhone 13'te de yer alan Apple A15 Bionic çipten alıyor. 6 GB RAM'e sahip olan telefonda 12 megapiksel kamera yer alıyor. Aynı zamanda standart modele kıyasla daha uzun şarj ömrüne sahip olan iPhone 14 Plus'ta 4325 mAh batarya bulunuyor.

iPhone 14 Plus Fiyatı