iPhone 14 Serisine Ait Yeni Kılıflar Paylaşıldı

Geçtiğimiz aylarda iPhone 14 serisine ait kılıf görüntüleri paylaşılmıştı, bugünse bunlara bir yenisi eklendi ve tüm iPhone 14 serisine ait farklı üçüncü parti şirket tarafından üretilen yeni kılıflar paylaşıldı. Yayınlanan yeni kılıflar, bu yılki yeni iPhone modellerinde yapılacak tasarım iyileştirmelerine ilişkin beklentileri de güçlendiriyor.

Weibo'da ve Twitter'da "DuanRui" tarafından paylaşılan görüntüler, 6.1 inç ‌iPhone 14‌ ve iPhone 14 Pro ve 6.7 inç ‌iPhone 14‌ Max ve ‌iPhone 14 Pro‌ Max için ultra ince üçüncü parti kılıflarını gösteriyor. Cihazlardan biri "14 Plus" olarak adlandırılmış olsa da "14 Max" olması çok daha muhtemel görünüyor.

Yeni iPhone 14 Kılıfları

Kasalar, CAD işlemeleri ve belirli boyutlar, sızdırılmış şemalar, aksesuar üretim kalıplarının görüntüleri, erken dönem üçüncü parti kasaları ve serinin tasarımları giderek daha net hâle geldikçe, donanım olarak da daha fazlası dâhil olmak üzere saygın kaynaklardan gelen pek çok tasarım sızıntısı doğrulanmış oluyor.

Görüntüler ayrıca iPhone 13 Pro ile iPhone 14 Pro arasındaki hem büyüklük hem de arka kamera ünitesi için kasaların hassas pervazlarının ve kesiklerinin yakından karşılaştırmasını da içeriyor.

Daha büyük arka kamera ünitesinin, %57 daha büyük sensör ve 8K video kayıt özelliğine sahip yeni bir 48MP kameraya sahip olması bekleniyor.

Daha büyük kamera ünitesi, 6.1 inç iPhone 14 Pro'da 6.7 inç iPhone 14 Pro Max'tekilere göre doğal olarak daha belirgin ancak kasalar aynı zamanda Pro modellerinin biraz daha uzun tasarımını, kalınlığını artırdığını ve daha geniş yarıçaplı köşelere bağlı olarak daha yuvarlak bir görünüme sahip olduğunu göstermekte.