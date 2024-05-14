iPhone 15'lerde Bulunan Özellik iPad'lere Geldi!

Yeni iPad Air ve iPad Pro modellerinde, eski iPad'lerde bulunmayan ve iPhone 15 modelleriyle hayatımıza giren yeni pil sağlığı seçenekleri sunuluyor. Yeni iPad'lerde Ayarlar > Pil yolunu takip ederek batarya kondisyonu, maksimum kapasite ve döngü sayısı gibi birçok veriye erişebiliyorsunuz.

Yeni iPad'lerin Pil Ömrünü Uzatan Özellik

Daha da önemlisi artık iPad'de yüzde 80 sınırını kullanabiliyor ve bataryanın üretim ve ilk kullanım tarihini görebiliyorsunuz. Birçok kullanıcı yüzde 80 sınırını yıllardır bulunan İyileştirilmiş Pil Şarjı ile karıştırıyor.

İyileştirilmiş pil şarjı özelliğini aktif ettiğinizde şarjınız yüzde 80'e ulaştığında pilin ömrünü artırmak için şarj işlemi yavaşlatılıyor ve yüzde 80'den yüzde 100'e daha yavaş bir şekilde ulaşılıyor. iPhone 15'lerde ve yeni iPad'lerde bulunan yüzde 80 sınırı ise piliniz yüzde 80'e ulaştığında şarj işlemini tamamemen durduruyor.

Bunun sebebi elektrikli otomobillerden telefonlara kadar neredeyse tüm cihazlarda pil ömrünü artırmak için tam deşarj ve şarj yapılmamasının gerekmesi. Yani cihazın pilini yüzde 20'nin altına düşürmemek ve yüzde 80'i geçirmemek ömrünü uzatıyor.

Tabii bu durum tamamen ihtiyaca bağlı. Eğer gün içerisinde şarj cihazına her zaman erişemiyorsanız cihazınızı yüzde 100 şarj etmeniz çok daha mantıklı. Apple'da burada tercihi tamamen kullanıcıya bırakıyor.

Pilin yüzde 80'den sonra yavaş şarj olması, hiç şarj olmaması ve telefonun 0'dan 100'e tam hızla şarj olması arasında tercih yapabiliyorsunuz.