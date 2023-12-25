iPhone 15 Plus'a Özel Yeni Bir Reklam Yayınlandı! (Video)

Apple, iPhone 15 Plus'ın piline yönelik hazırladığı yeni reklamda telefonun pilinin ne kadar uzun gittiğini ve prizlerin telefonu özlediğini vurguluyor.

Karşılaştırmak gerekirse iPhone 15 Pro Max 4422 mAh pile sahipken, iPhone 15 Plus ise 4383 mAh pile sahip. Pil testlerinde iPhone 15 Pro Max normal kullanımda 19 saat 20 dakika dayanırken, bu süre iPhone 15 Plus için 16 saat 21 dakikaydı.

Yayınlanan reklamda Doe Boy'un "Miss You" şarkısını söyleyen bir elektrik prizi gösteriliyor. Priz üzgün çünkü iPhone 15 Plus'ın sık sık fişe takılması gerekmediği vurgulanıyor. Apple, cihazın 26 saate kadar çevrimdışı video oynatımı ve 100 saate kadar ses oynatımı sağlayan bir iPhone'da şimdiye kadarki en uzun pil ömrüne sahip olduğunu söylüyor.

iPhone 15 Plus Uzun Pil Ömrü Reklamı

Reklamın YouTube açıklamasında Apple şu ifadelere yer veriyor:

"Büyük ekran. Büyük pil ömrü. iPhone 15 Plus burada. Dinamik Ada. Yeni 48MP ana kamera. 2x Telefoto. Yeni nesil portreler. Suya dayanıklı (IP68). USB-C. Dayanıklı renk aşılanmış cam. Alüminyum tasarım. Bunu kaçırmak istemezsiniz."

Apple geçtiğimiz yılda da yine iPhone 14 Plus modeline özel uzun pil ömrü odaklı bir reklam yayınlamıştı.

Peki siz Apple'a katılıyor musunuz? Plus model gerçekten de en uzun pil ömrüne sahip model mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.