iPhone 15 Pro'lar Fabrika Çıkışlı Kusurlu mu Geliyor? Kullanıcılar Tepkili!

iPhone'lar genel olarak gerek üretim gerek normal kullanımda oldukça sağlamlar ancak bazen üretim sürecinde bir şeyler yanlış gidebiliyor ve bu durum iPhone 15 Pro serisinde sıklıkla yaşanmaya başladı.

Reddit kullanıcısı "mr_rakue"ye ait iPhone 15 Pro da bu durumdan muzdarip. Cihazın sahibi tarafından Reddit'te paylaşılan fotoğraflarda, arka panelin sağ köşesinin hemen altında yıpranmış gibi görünen kenarlar görülüyor.

"mr_rakue" isimli kullanıcı Reddit'te yaşadığı sorunu şöyle ifade ediyor:

"iPhone'umun kenarlarında, arka tarafın kenarları boyunca soyulan bir tür yapışkan olduğunu fark ettim. Aranızda bununla karşılaşan var mı? Rhinoshield Mod NX kullanıyorum ama bunun arkaya nasıl bir etkisi olabileceğini anlamıyorum. Aslında bu tür bir yapışkanın arkada var olmasına bile şaşırdım. Sanki tüm arka kısım soyulmak üzere olan bir çıkartma gibi."

iPhone 15 Pro'ların Arkasında Üretim Hatası

Bir başka Reddit kullanıcısı "JDT33658" ise iki gün sonra iPhone 15 Pro'sunda benzer bir sorun fark etti. Cihazı Apple'a (muhtemelen yakındaki Apple Store'a) götürdü ve kendisine arka camı aşağıda tutmak için kullanılan yapıştırıcının doğru uygulanmadığı söylendi. Apple, telefonun soyulmaya başladığını çünkü malzemenin cihazın kenarından dışarı taştığını söyledi.

Bu durum iPhone'unuzun başına gelirse mutlaka dokunmamalısınız. Ayrıca telefonu bir Apple Store'a veya yetkili bir onarım merkezine götürme fırsatınız olana kadar cihazı suya maruz bırakma konusunda ekstra dikkatli olun çünkü çözülen malzeme telefonun IP68 toz ve suya dayanıklılığıyla ilgili olabilir.

Şimdilik bu durumun üretim hatası olduğuna kesin gözüyle bakılıyor ancak Apple tarafından konuya dair herhangi bir resmî açıklama yok.

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